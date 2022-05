3. Liga, Gruppe 2 Münchenstein SC verliert gegen Seriensieger Rheinfelden Rheinfelden reiht Sieg an Sieg: Gegen Münchenstein SC hat das Team am Mittwoch bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 0:0

(chm)

Gleichstand war in der 53. Minute hergestellt: Levent Hasani traf für Rheinfelden 1909. Für den 0:0-Ausgleich für Rheinfelden 1909 in der 72. Minute war wiederum Levent Hasani verantwortlich. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 80, als Roman Seiler für Rheinfelden 1909 erfolgreich war. Der gleiche Roman Seiler war nur drei Minuten erneut erfoglreich und glich so das Spiel für Rheinfelden 1909 aus. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 90, als Jérôme Marti für Rheinfelden 1909 erfolgreich war.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Münchenstein SC erhielt: Youssef Khouda (47.) rheinfelden blieb ohne Karte.

In der Abwehr gehört Rheinfelden zu den Besten: Die total 37 Gegentore in 24 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.5 Toren pro Match (Rang 2).

Die Abwehr von Münchenstein SC kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.8 Tore pro Partie (Rang 10).

Trotz dem Sieg hat Rheinfelden in der Tabelle Plätze verloren und liegt neu mit 52 Punkten auf Rang 3 (-1). Rheinfelden hat bisher 17mal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Rheinfelden zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Liestal. Das Spiel findet am Samstag (28. Mai) statt (18.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Für Münchenstein SC hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 12. Münchenstein SC hat bisher siebenmal gewonnen, zwölfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Münchenstein SC spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Münchenstein (Platz 8). Das Spiel findet am Sonntag (29. Mai) statt (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Rheinfelden 1909 - SC Münchenstein 5:0 (0:0) - Im Schiffacker, Rheinfelden – Tore: 53. Levent Hasani 0:0. 72. Levent Hasani 0:0. 80. Roman Seiler 0:0. 83. Roman Seiler 0:0. 90. Jérôme Marti 0:0. – Rheinfelden: Raphael Rua, Nicolas Küng, Marc Rügge, Lucas Berger, Simon Seiler, Noah Kempfer, Nils Moens, Jérôme Marti, Levent Hasani, Nils Ammann, Jusuf Zera. – Münchenstein SC: Nico Leuenberger, Osman Arslan, Gürkan Satilmis, Ali Maskan, Berat Kaya, Bryan Louzan Figueroa, Youssef Khouda, Eduard Gashi, Elias Flores Alvarez, Mehmet Cetin, Dion Morina. – Verwarnungen: 47. Youssef Khouda, 63. Kenneth Aspin, 81. Roman Seiler.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.05.2022 01:09 Uhr.