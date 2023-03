4. Liga, Gruppe 4 Murat Karaca führt Türkgücü Basel mit drei Toren zum Sieg gegen Transmontanos Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 2 vs. 11) ist Türkgücü Basel am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Transmontanos gerecht geworden und hat zuhause 4:0 gewonnen.

(chm)

In der 5. Minute war es an Murat Karaca, Türkgücü Basel 1:0 in Führung zu bringen. Emre Kizildag erhöhte in der 5. Minute zur 2:0-Führung für Türkgücü Basel. Murat Karaca baute in der 37. Minute die Führung für Türkgücü Basel weiter aus (3:0). Neun Minuten dauerte es, ehe Murat Karaca erneut erfolgreich war. Er traf in der 46. Minute zum 4:0 für Türkgücü Basel.

Bei Transmontanos sah Joaozinho Mendonca (70.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Transmontanos weitere vier gelbe Karten. Türkgücü Basel blieb ohne Karte.

Die Offensive von Türkgücü Basel hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 4.2 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Transmontanos kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach elf Spielen, in denen die Defensive 48 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Die Tabellensituation hat sich für Türkgücü Basel nicht verändert. Das Team liegt mit 26 Punkten auf Rang 2. Türkgücü Basel hat bisher achtmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Türkgücü Basel bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team US Olympia 1963. Die Partie findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Für Transmontanos hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 11. Für Transmontanos war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Transmontanos tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von AS Timau Basel an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 2. April statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Türkgücü Basel - SV Transmontanos Basel 4:0 (4:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 5. Murat Karaca 1:0. 5. Emre Kizildag 2:0. 37. Murat Karaca 3:0. 46. Murat Karaca 4:0. – Türkgücü Basel: Murat Karaca, Burak Akveran, Ozan Erdikli, Deniz Kaya, Hüseyin Capit, Muhammet Yilmaz, Fatih Ufuk, Arif Sen, Salih Öztürk, Emre Kizildag, Eren Yagcioglu. – Transmontanos: Filipe António Dos Santos Martins, Adriano Paz de Lima, Ivan Daniel Pires Soares, Luis Filipe Florentino Dantas, João Miguel Silva Relva, Micael Manuel Pires, Rui Jorge Gonçalves Macedo, Julio Paulo Nsiandambo, José Pedro Pereira Loureiro, Fernando Manuel Nogueira Marques, Selmo Joao Mbote. – Verwarnungen: 35. Rui Jorge Gonçalves Macedo, 36. Julio Paulo Nsiandambo, 67. Antonio Manuel Gomes De Castro, 70. Joaozinho Mendonca – Ausschluss: 70. Joaozinho Mendonca.

