Frauen 3. Liga Muttenz bezwingt auswärts Breitenbach – Siegtreffer durch Dana Marzan Muttenz behielt im Spiel gegen Breitenbach am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 1:0.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Dana Marzan in der 66. Minute. Das Tor fiel per Penalty.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Helena Bossart von Breitenbach erhielt in der 91. Minute die gelbe Karte.

Muttenz verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 6. Das Team hat drei Punkte. Muttenz hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Muttenz spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Reinach (Platz 8). Das Spiel findet am 12. September statt (16.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Breitenbach steht in der Tabelle neu auf Rang 9 (zuvor: 8). Das Team hat einen Punkt. Für Breitenbach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Breitenbach trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Lausen 72 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 12. September (15.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: FC Breitenbach - SV Muttenz 0:1 (0:0) - Sportanlage Grien, Breitenbach – Tor: 66. Dana Marzan (Penalty) 0:1. – Breitenbach: Lia Spaar, Leonie Marolf, Nadine Leisgang, Fabienne Stalder, Celine Marani, Elena Vogel, Livia Schnyder, Sarah Duraschiok, Aline Acosta Martinez-Stich, Helena Bossart, Léa Küng. – Muttenz: Lucia Santos Navarro, Mahisha Eigenmann, Noemie Berger, Sandra Imhof, Vanessa Garcia Guillen, Rajni Müller, Dana Marzan, Wenja Angelini, Lea Galvagno, Mara Odermatt, Nadia Gubser. – Verwarnungen: 91. Helena Bossart.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Bubendorf - FC Arlesheim 4:2, FC Breitenbach - SV Muttenz 0:1

Tabelle: 1. FC Bubendorf 3 Spiele/9 Punkte (18:4). 2. FC Telegraph BS 2/6 (5:1), 3. FC Rheinfelden 2/4 (5:3), 4. Team Fricktal 2/4 (5:3), 5. FC Concordia Basel 2/3 (7:8), 6. SV Muttenz 3/3 (1:3), 7. FC Arlesheim 3/3 (5:9), 8. FC Reinach 2/1 (2:3), 9. FC Breitenbach 3/1 (2:5), 10. FC Lausen 72 2/0 (1:12).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 03:00 Uhr.