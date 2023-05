Frauen 3. Liga Muttenz gewinnt deutlich gegen Bubendorf Muttenz gewinnt am Sonntag zuhause gegen Bubendorf 3:0.

(chm)

Chantal Anzelini traf in der 34. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Muttenz. Durch ein Eigentor (Jael Scheibler) erhöhte sich die Führung für Muttenz in der 56. Minute auf 2:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Nadia Gubser in der 69. Minute, als sie für Muttenz zum 3:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Muttenz hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.6 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Muttenz nicht verändert. Das Team liegt mit 25 Punkten auf Rang 4. Muttenz hat bisher achtmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Muttenz spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Gelterkinden (Rang 10). Das Spiel findet am 4. Juni statt (14.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Nach der Niederlage büsst Bubendorf einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 22 Punkten auf Rang 6. Nach zwei Siegen in Serie verliert Bubendorf erstmals wieder.

Bubendorf spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SV Sissach (Platz 9). Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (20.00 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Telegramm: SV Muttenz - FC Bubendorf 3:0 (1:0) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 34. Chantal Anzelini 1:0. 56. Eigentor (Jael Scheibler) 2:0.69. Nadia Gubser 3:0. – Muttenz: Alina Lüthi, Mahisha Eigenmann, Nadja Brunner, Sandra Imhof, Lea Galvagno, Nadia Gubser, Valentina Rück, Marharyta Biletska, Dana Marzan, Valentina Gallo, Vanessa Garcia Guillen. – Bubendorf: Léonie Bürgin, Jael Scheibler, Nina Waldmeier, Patricia Hartmann, Nina Kosmerlj, Valentina Papic, Laila Redjepov, Ramona Thommen, Jasmin Trösch, Nathalie Wirz, Laura Sharon Schaub. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.05.2023 01:47 Uhr.