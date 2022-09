Frauen 3. Liga Muttenz holt sich drei Punkte gegen Telegraph BS Sieg für Muttenz: Gegen Telegraph BS gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:1.

(chm)

Telegraph BS ging zunächst in der 16. Minute in Führung, als Barbara Luder zum 1:0 traf. In der 58. Minute gelang Muttenz jedoch durch Lea Galvagno der Ausgleich. Nadia Gubser traf in der 80. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Muttenz. Das letzte Tor der Partie fiel in der 90. Minute, als Mara Odermatt für Muttenz auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Bettina Geissmann von Telegraph BS erhielt in der 25. Minute die gelbe Karte.

Muttenz hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 9 Tore in vier Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.2 Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Telegraph BS ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach vier Spielen, in denen die Defensive 11 Tore hinnehmen musste (Rang 7).

Muttenz verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 5. Das Team hat sechs Punkte. Muttenz hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren. Muttenz siegte zudem erstmals auswärts.

Muttenz spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Arlesheim (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (18.30 Uhr, In den Widen, Arlesheim).

In der Tabelle verliert Telegraph BS Plätze und zwar von Rang 8 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Für Telegraph BS war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Telegraph BS spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SV Sissach (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (11.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: SV Muttenz - FC Telegraph BS 3:1 (0:1) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 16. Barbara Luder 0:1. 58. Lea Galvagno 1:1. 80. Nadia Gubser 2:1. 90. Mara Odermatt 3:1. – Muttenz: Diana Isabel Silva Nogueirinha, Sandra Imhof, Mahisha Eigenmann, Wenja Angelini, Michelle Fellmann, Lea Galvagno, Dana Marzan, Nadia Gubser, Valentina Rück, Jasmin Schäfer, Mara Odermatt. – Telegraph BS: Anna Schiel, Kirsty Bannon, Barbara Luder, Kim Bachofer, Flurina Wülser, Marissa Schraner, Anne-sophie Baret, Ljilja Zirdum, Lucie Mahrer, Hanna Knauber, Bettina Geissmann. – Verwarnungen: 25. Bettina Geissmann.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2022 01:59 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.