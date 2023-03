3. Liga, Gruppe 2 Muttenz mit Sieg gegen Oberdorf – Janic Spreiter entscheidet Spiel Sieg für Muttenz: Gegen Oberdorf gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:2.

(chm)

Muttenz ging zweimal in Führung, Oberdorf holte zweimal auf. Mit dem dritten Führungstreffer sicherte sich dann aber Muttenz den 3:2-Sieg.

Doch von vorne: Das erste Tor der Partie erzielte Edmond Tahiri für Muttenz. In der 17. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleich für Oberdorf fiel in der 32. Minute (Cédric Spinnler). Edmond Tahiri schoss Muttenz in der 42. Minute zur 2:1-Führung.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 51, als Michael Lohner für Oberdorf erfolgreich war. In der 53. Minute schoss Janic Spreiter Muttenz in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Oberdorf für Cédric Spinnler (33.) und Michael Lohner (55.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Muttenz, Florent Vögtlin (39.) kassierte sie.

Die Abwehr von Oberdorf kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 56 Gegentore in 16 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.5 Toren pro Match (Rang 13).

Keine Änderung in der Tabelle für Muttenz: Das Team liegt mit 14 Punkten auf Rang 10. Muttenz hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Muttenz siegte zudem erstmals auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Muttenz auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team SC Münchenstein. Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (17.30 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Für Oberdorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 11. Oberdorf hat bisher dreimal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Oberdorf zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SC Binningen b. Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (18.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Telegramm: SV Muttenz - FC Oberdorf 3:2 (2:1) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 17. Edmond Tahiri 1:0. 32. Cédric Spinnler 1:1. 42. Edmond Tahiri 2:1. 51. Michael Lohner 2:2. 53. Janic Spreiter 3:2. – Muttenz: Pascal Lauber, Florent Vögtlin, Joey Ridacker, Janic Spreiter, Pascal Amsler, Leano Martin, David Leiggener, Fabio Bächtold, Alisina Karimi, Edmond Tahiri, Eric Bernet. – Oberdorf: Cedric Krähenbühl, Ramon Hostettler, Filip Lazic, Stefan Gehrig, Lucas Burri, Joel Richner, Michael Lohner, Andrea Pichler, Cédric Spinnler, Akishan Thavaratnam, Jan Weber. – Verwarnungen: 33. Cédric Spinnler, 39. Florent Vögtlin, 55. Michael Lohner.

Tabelle

