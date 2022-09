4. Liga, Gruppe 2 Muttenz setzt Siegesserie auch gegen Dornach fort Muttenz setzt seine Siegesserie auch gegen Dornach fort. Das 6:2 zuhause am Dienstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

Drei seiner Tore schoss Muttenz in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Dornach waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:3 (39. Minute) und zum 2:3 (57. Minute).

Die Torschützen für Muttenz waren: Stéphan Berger (2 Treffer), Emanuele Legge (2 Treffer), Marco Tiefenthal (1 Treffer) und Dennis Strauch (1 Treffer). Die Torschützen für Dornach waren: Severin Stöckli und Pascal Marty.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Dornach erhielten Pascal Marty (28.) und Melvin König (89.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Muttenz erhielt: Sven Groeger (43.)

In den bisherigen Spielen ist Muttenz nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.5. Das bedeutet, dass Muttenz die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Muttenz machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 5. Für Muttenz ist es der dritte Sieg in Serie.

Muttenz spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Basel Nord (Rang 11). Diese Begegnung findet am Sonntag (2. Oktober) statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Nach der Niederlage büsst Dornach drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 8. Dornach hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Dornach zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Bachletten 2020 (Platz 9) zu tun. Diese Begegnung findet am Samstag (1. Oktober) statt (18.30 Uhr, Sportplatz Weiden, Dornach).

Telegramm: SV Muttenz - SC Dornach b 6:2 (3:1) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 7. Stéphan Berger 1:0. 9. Emanuele Legge 2:0. 25. Emanuele Legge 3:0. 39. Severin Stöckli 3:1. 57. Pascal Marty 3:2. 59. Stéphan Berger 4:2. 90. Dennis Strauch (Penalty) 5:2.94. Marco Tiefenthal 6:2. – Muttenz: Janic Heid, Samuel Batistini, Sven Groeger, Fabrizio D Aprile, Nathaniel Joseph Pressner, Mattia Calamaio, Kevin Cristobal, Alessio Marino, Jonas Klotz, Emanuele Legge, Stéphan Berger. – Dornach: Melvin König, Marco Schindelholz, Manuele Häusler, Nico Berger, Gustavo Diaz, Simon Heer, Philippe Kempf, Patrick Flores, Pascal Saladin, Severin Stöckli, Pascal Marty. – Verwarnungen: 28. Pascal Marty, 43. Sven Groeger, 89. Melvin König.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

