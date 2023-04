Frauen 3. Liga Muttenz setzt Siegesserie auch gegen Möhlin-Riburg/ACLI fort Muttenz reiht Sieg an Sieg: Gegen Möhlin-Riburg/ACLI hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:2

Den Auftakt machte Valentina Gallo, die in der 50. Minute für Muttenz zum 1:0 traf. In der 57. Minute traf Karin Ciapponi für Möhlin-Riburg/ACLI zum 1:1-Ausgleich. Das Tor von Lea Galvagno in der 65. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Muttenz.

Mit ihrem Tor in der 71. Minute brachte Marharyta Biletska Muttenz mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Der Anschlusstreffer für Möhlin-Riburg/ACLI zum 2:3 kam in der 73. Minute. Verantwortlich dafür war Karin Ciapponi. Das letzte Tor der Partie fiel in der 83. Minute, als Lea Galvagno für Muttenz auf 4:2 erhöhte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Muttenz: Durchschnittlich trifft die Offensive 3.1 Mal pro Partie.

Möhlin-Riburg/ACLI lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Muttenz. Im Schnitt lässt das Team 1.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Defensive 14 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Muttenz. Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 3. Muttenz hat bisher sechsmal gewonnen und viermal verloren.

Muttenz spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Concordia Basel (Rang 10). Zu diesem Spiel kommt es am 16. April (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Für Möhlin-Riburg/ACLI hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 2. Möhlin-Riburg/ACLI hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Möhlin-Riburg/ACLI verlor zudem erstmals zuhause.

Als nächstes trifft Möhlin-Riburg/ACLI in einem Heimspiel mit SV Sissach (Platz 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 14. April (20.00 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: SV Muttenz - Team Fricktal 4:2 (0:0) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 50. Valentina Gallo 1:0. 57. Karin Ciapponi 1:1. 65. Lea Galvagno 2:1. 71. Marharyta Biletska 3:1. 73. Karin Ciapponi 3:2. 83. Lea Galvagno 4:2. – Muttenz: Alina Lüthi, Sandra Imhof, Wenja Angelini, Patricia Studer, Andrea Cristobal, Dana Marzan, Lea Galvagno, Marharyta Biletska, Nadia Gubser, Valentina Gallo, Jasmin Schäfer. – Möhlin-Riburg/ACLI: Lucia Pisciotta, Selina Grenacher, Isabella Galetta, Erin Keser, Alessia Magliocca, Ariane Schmid, Daniela Markovic, Samira Leila Erni, Leonie Weber, Karin Ciapponi, Yael Garcia Sanchez. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

