3. Liga, Gruppe 2 Muttenz siegt gegen Bubendorf Muttenz behielt im Spiel gegen Bubendorf am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:2.

(chm)

Philipp Hossli eröffnete in der 17. Minute das Skore, als er für Muttenz das 1:0 markierte. Gleichstand stellte Dario Minnig durch seinen Treffer für Bubendorf in der 50. Minute her. In der 67. Minute gelang Janis Eggimann der Führungstreffer zum 2:1 für Bubendorf.

Der Ausgleich für Muttenz fiel in der 74. Minute (Gianluca Vigliano). In der 88. Minute gelang Mehmet Gecici der Führungstreffer zum 3:2 für Muttenz. Das letzte Tor der Partie fiel in der 95. Minute, als Gianluca Vigliano die Führung für Muttenz auf 4:2 erhöhte.

Gelbe Karten gab es bei Muttenz für Amit Amiti (38.), Fabio Bächtold (91.) und Joey Ridacker (93.). Die einzige gelbe Karte bei Bubendorf erhielt: Stefano Gigliotti (67.)

In den bisherigen Spielen ist Muttenz nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.9. Das bedeutet, dass Muttenz die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 12 mit durchschnittlich 2.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Bubendorf kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.8 Tore pro Partie (Rang 11).

Muttenz rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 17 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Muttenz hat bisher fünfmal gewonnen, zwölfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Muttenz siegte zudem erstmals auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Muttenz in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SC Binningen b. Das Spiel findet am 29. April statt (20.00 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Für Bubendorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 9. Bubendorf hat bisher sechsmal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Bubendorf geht es zuhause gegen NK Alkar (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 29. April statt (19.30 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Telegramm: SV Muttenz - FC Bubendorf 4:2 (1:0) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 17. Philipp Hossli 1:0. 50. Dario Minnig 1:1. 67. Janis Eggimann 1:2. 74. Gianluca Vigliano 2:2. 88. Mehmet Gecici 3:2. 95. Gianluca Vigliano 4:2. – Muttenz: Pascal Lauber, Pascal Amsler, Janic Spreiter, Joey Ridacker, Kevin Heinimann, Eric Bernet, Mehmet Gecici, Fabio Bächtold, Florent Vögtlin, Edmond Tahiri, Philipp Hossli. – Bubendorf: Silas Ackermann, Manuel Wagner, Alex Schärli, Manuel Schaub, Sinan Bloch, André Gaudin, Dario Minnig, Fabio Filipe Rita Costa, Alessio Di Benedetto, Tim Schneider, Stefano Gigliotti. – Verwarnungen: 38. Amit Amiti, 67. Stefano Gigliotti, 91. Fabio Bächtold, 93. Joey Ridacker.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2023 14:56 Uhr.