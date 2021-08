2. Liga Muttenz siegt im ersten Spiel gegen Old Boys – Siegtreffer durch Patrick Moren Muttenz bezwingt im ersten Spiel der neuen Saison Old Boys zuhause mit 2:1

(chm)

Muttenz geriet zunächst in Rückstand, als Abdou Ndiaye in der 29. Minute die zwischenzeitliche Führung für Old Boys gelang. In der 43. Minute glich Muttenz jedoch aus und ging in der 77. Minute in Führung. Torschützen waren Daniel Anthony Reber und Patrick Moren.

Bei Muttenz sah Nicola Gassmann (95.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Muttenz weitere vier gelbe Karten. Für Old Boys gab es keine Karte.

Muttenz liegt nach Spiel 1 auf Rang 4. Für Muttenz geht es auswärts gegen FC Gelterkinden weiter. Das Spiel findet am Mittwoch (25. August) statt (20.15 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

In der Tabelle steht Old Boys nach dem ersten Spiel auf Rang 10. Old Boys spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Birsfelden. Die Partie findet am Mittwoch (25. August) statt (20.30 Uhr, Schützenmatte, Basel).

Telegramm: SV Muttenz - BSC Old Boys 2:1 (1:1) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 29. Abdou Ndiaye 0:1. 43. Daniel Anthony Reber 1:1. 77. Patrick Moren (Penalty) 2:1. – Muttenz: Alex Joel Foti Kamdem, Leonardo Fernandes Oliveira, Nicola Zogg, Marc Tanner, Nicola Gassmann, Nicolas Vögtlin, Daniel Anthony Reber, Pascal Borgeaud, Patrick Moren, Loris Minnig, Philipp Hossli. – Old Boys: David Rothen, Maximilian Mamot, Gedion Belachew, Francesco Savoca, Dominik Situm, Nurallah Cagan, Marco Baumann, Samir Natarajan, Paul Mamot, Jordanco Danev, Abdou Ndiaye. – Verwarnungen: 48. Philipp Hossli, 50. Nicola Gassmann, 88. Patrick Moren, 92. Deniz Toklu – Ausschluss: 95. Nicola Gassmann.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Allschwil - FC Pratteln 2:1, FC Birsfelden - SV Sissach 1:1, SV Muttenz - BSC Old Boys 2:1, FC Dardania - FC Möhlin-Riburg/ACLI 2:4

Tabelle: 1. FC Möhlin-Riburg/ACLI 1 Spiel/3 Punkte (4:2). 2. FC Allschwil 1/3 (2:1), 3. FC Aesch 1/3 (4:1), 4. SV Muttenz 1/3 (2:1), 5. FC Birsfelden 1/1 (1:1), 6. FC Gelterkinden 1/1 (1:1), 7. FC Amicitia Riehen 1/1 (1:1), 8. SV Sissach 1/1 (1:1), 9. FC Wallbach-Zeiningen 0/0 (0:0), 10. BSC Old Boys 1/0 (1:2), 11. FC Dardania 1/0 (2:4), 12. FC Pratteln 1/0 (1:2), 13. FC Reinach 1/0 (1:4), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.08.2021 07:32 Uhr.