3. Liga, Gruppe 2 Muttenz sorgt bei Schwarz-Weiss für Überraschung Überraschung bei Muttenz gegen Schwarz-Weiss: Der Tabellenzwölfte (Muttenz) hat am Sonntag zuhause den Tabellensechsten deutlich 3:0 besiegt.

Das erste Tor für Muttenz fiel in der 46 Minute (Janic Spreiter). Den Sieg sicherte sich das Team in der Schlussphase: Mit seinem Tor in der 89. Minute brachte Fabio Bächtold Muttenz mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Edmond Tahiri in der 92. Minute, als er für Muttenz zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Schwarz-Weiss gab es sechs gelbe Karten. Bei Muttenz erhielten Joey Ridacker (29.), Eric Bernet (73.) und Philipp Hossli (79.) eine gelbe Karte.

Muttenz bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 12. Muttenz hat bisher sechsmal gewonnen, 13mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Muttenz spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Laufen (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (19.45 Uhr, Im Nau, Laufen).

Für Schwarz-Weiss hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 35 Punkten auf Rang 6. Schwarz-Weiss hat bisher elfmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Schwarz-Weiss tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von SC Binningen b an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: SV Muttenz - FC Schwarz-Weiss a 3:0 (1:0) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 46. Janic Spreiter 1:0. 89. Fabio Bächtold 2:0. 92. Edmond Tahiri 3:0. – Muttenz: Pascal Lauber, Nicola Schöpfer, Janic Spreiter, Joey Ridacker, Pascal Amsler, Nicolas Vögtlin, Mehmet Gecici, Robin Schüpbach, Leano Martin, Edmond Tahiri, Philipp Hossli. – Schwarz-Weiss: Luca Brunner, Mahir Mulabdic, Elia Niederer, Noah Böni, Serge Müller, Tobias Steinemann, Rrap Cerkini, Dario Zumsteg, Filmon Tesfalidet, Janis Wyss, Patrick Ruas Dias. – Verwarnungen: 29. Joey Ridacker, 29. Janis Wyss, 37. Rrap Cerkini, 71. Luca Brunner, 73. Eric Bernet, 78. Patrick Ruas Dias, 79. Besian Bunjaku, 79. Philipp Hossli, 93. Mahir Mulabdic.

