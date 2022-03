4. Liga, Gruppe 2 Muttenz sorgt bei Srbija 1968 für Überraschung Überraschender Sieg für Muttenz: Das Team auf Tabellenrang 11 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Srbija 1968 (6. Rang) zuhause 3:1 geschlagen.

Muttenz ging in der 27. Spielminute durch Alain Tanner in Führung, ehe Srbija 1968 in der 52. Minute (Stefan Vidulovic) der Ausgleich gelang. Luca Riggio brachte Muttenz 2:1 in Führung (82. Minute). Mit dem 3:1 für Muttenz schoss Dennis Strauch das letzte Tor der Partie.

Bei Srbija 1968 sah Stefan Vidulovic (73.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Nikola Milenkovic (32.) und Petar Drca (88.). Eine Verwarnung gab es für Muttenz, nämlich für Alessandro Legge (48.).

Zahlreiche Gegentore sind für Srbija 1968 ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 36 Tore in elf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel (Rang 9).

Der Sieg bedeutet für Muttenz, dass das Team nicht mehr auf einem Abstiegsplatz liegt. Mit neun Punkten liegt das Team auf Rang 9. Das Team rückt damit um zwei Plätze vor. Neu am Tabellenende liegt FC Polizei Basel. Muttenz hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Muttenz konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Muttenz trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Atletico Basel (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 3. April statt (15.00 Uhr, Landauer, Basel).

Nach der Niederlage büsst Srbija 1968 einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 7. Srbija 1968 hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Srbija 1968 tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Ferad an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 3. April statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: SV Muttenz - FC Srbija 1968 3:1 (1:0) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 27. Alain Tanner 1:0. 52. Stefan Vidulovic 1:1. 82. Luca Riggio 2:1. 84. Dennis Strauch 3:1. – Muttenz: Janic Heid, Alessandro Legge, Simon Näf, Fabrizio D Aprile, Nathaniel Joseph Pressner, Dennis Strauch, Kevin Cristobal, Fabian Ertl, Jonas Klotz, Alain Tanner, Stéphan Berger. – Srbija 1968: Milos Tintor, Vuk Pavkovic, Stefan Vidulovic, Stefan Lukac, Nenad Milakovic, Radovan Colovic, Davor Cvijetic, Nikola Milenkovic, Stefan Todorovic, Marko Vulin, Bruno Miguel Gomes Pires. – Verwarnungen: 32. Nikola Milenkovic, 48. Alessandro Legge, 88. Petar Drca – Ausschluss: 73. Stefan Vidulovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

