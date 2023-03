4. Liga, Gruppe 2 Muttenz verliert gegen Seriensieger Alemannia Basel Alemannia Basel setzt seine Siegesserie auch gegen Muttenz fort. Das 3:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge.

(chm)

Muttenz ging zunächst in der 4. Minute in Führung, als Shivam Banerjee zum 1:0 traf. Nur null Minuten später schaffte Nicola Pol aber den Ausgleich für Alemannia Basel. In der 71. Minute war es an Luis Keller, Alemannia Basel 2:1 in Führung zu bringen. Mit dem 3:1 für Alemannia Basel schoss Timotheus Zeiser das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Muttenz für Simon Näf (66.) und Janic Heid (83.). Für Alemannia Basel gab es keine Karte.

Dass Alemannia Basel viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen zehn Spielen hat Alemannia Basel durchschnittlich 2.7 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Alemannia Basel bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 25 Punkten auf Rang 2. Alemannia Basel hat bisher achtmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Alemannia Basel geht es in einem Heimspiel gegen FC Bachletten 2020 (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Hörnli, Basel).

Für Muttenz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 5. Muttenz hat bisher viermal gewonnen und sechsmal verloren.

Auf Muttenz wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das sechstplatzierte Team FC Münchenstein a, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 25. März statt (17.30 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Telegramm: SV Muttenz - BCO Alemannia Basel 1:3 (1:1) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 4. Shivam Banerjee 1:0. 4. Nicola Pol 1:1. 71. Luis Keller 1:2. 83. Timotheus Zeiser 1:3. – Muttenz: Janic Heid, Alessandro Legge, Simon Näf, Fabrizio D Aprile, Nathaniel Joseph Pressner, Shivam Banerjee, Petar Sabo, Andrin Brügger, Marco Tiefenthal, Stéphan Berger, Samuel Batistini. – Alemannia Basel: Cédric Federer, Yanis Zerbini, Dénes Zoltan Kövi, David Aleksic, Luis Keller, Nicola Pol, Tim Kaufmann, Noah Bortolussi, Josip Brisevac, Julian Müggler, Timotheus Zeiser. – Verwarnungen: 66. Simon Näf, 83. Janic Heid.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.03.2023 20:30 Uhr.

