4. Liga, Gruppe 2 Nico Hauser führt Münchenstein FC mit drei Toren zum Sieg gegen Ferad Münchenstein FC reiht Sieg an Sieg: Gegen Ferad hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 6:2

(chm)

Ferad erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Eren Iscan ging das Team in der 10. Minute in Führung. Münchenstein FC glich in der 27. Minute durch Cyril Neuhaus aus.

Danach drehte Münchenstein FC auf. Das Team schoss ab der 32. Minute noch fünf weitere Tore, während Ferad ein Tor gelang (zum 2:2 (38. Minute)). Der Endstand lautete 6:2.

Matchwinner für Münchenstein FC war Nico Hauser, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Münchenstein FC waren: Fabio Vigorito (1 Treffer), Cyril Neuhaus (1 Treffer) und Alessio Simmendinger (1 Treffe.) die Torschützen für Ferad waren: Firat Oezdengiz und Eren Iscan.

Bei Ferad sah Eren Iscan (90.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Dilan Aktas (30.), Kutlay Kocahal (49.) und Eren Iscan (73.). Münchenstein FC behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Dass Münchenstein FC gleich sechs Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 15 Spielen 1.9 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Münchenstein FC die fünftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Münchenstein FC bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 26 Punkte bedeuten Rang 4. Für Münchenstein FC ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Münchenstein FC geht es daheim gegen FC Birsfelden (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (20.15 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Für Ferad hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 3. Für Ferad war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Ferad spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Aesch b (Rang 9). Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (17.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Telegramm: FC Ferad - FC Münchenstein a 2:6 (2:2) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 10. Eren Iscan 1:0. 27. Cyril Neuhaus 1:1. 32. Fabio Vigorito 1:2. 38. Firat Oezdengiz 2:2. 52. Alessio Simmendinger 2:3. 65. Nico Hauser 2:4. 80. Nico Hauser 2:5. 87. Nico Hauser 2:6. – Ferad: Biran Kostu, Devrim Tusun, Kutlay Kocahal, Volkan Gecit, Ali Kavak, Aziz Karagöz, Dilan Aktas, Eren Iscan, Volkan Inkaya, Firat Oezdengiz, Ali Elmali. – Münchenstein FC: Silvan Stürchler, Tim Hauser, David Wenger, Nicolas Menz, Dario Muchenberger, Alessio Simmendinger, Mahir Ali Calhan, Sandro Menegola, Andrin Spring, Cyril Neuhaus, Fabio Vigorito. – Verwarnungen: 30. Dilan Aktas, 49. Kutlay Kocahal, 73. Eren Iscan – Ausschluss: 90. Eren Iscan.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

