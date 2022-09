3. Liga, Gruppe 2 Niels Thommen rettet Oberdorf einen Punkt gegen Muttenz Sechs Tore sind zwischen Oberdorf und Muttenz gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

(chm)

Muttenz war zweimal in Führung. Oberdorf lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Oberdorf in der 94. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

In der 93. Minute ging Muttenz zunächst 3:2 in Führung. Der Ausgleich für Oberdorf zum 3:3 fiel in der 94. Minute - nur ein Minuten nach dem 3:2.

Gelbe Karten gab es bei Muttenz für Kevin Heinimann (51.), Joey Ridacker (76.) und Lars Mauthe (87.). Die einzige gelbe Karte bei Oberdorf erhielt: Andrin Alt (61.)

Die Tabellensituation bleibt für Oberdorf unverändert. Mit vier Punkten liegt das Team auf Rang 10. Oberdorf hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Oberdorf wartet im nächsten Spiel das neuntplatzierte Team FC Laufen, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am Samstag (24. September) statt (18.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Der eine gewonnene Punkt hat für Muttenz nicht ausgereicht für eine Verbesserung in der Tabelle: Das Team bleibt auf dem letzten Platz (ein Punkt). Muttenz hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Vier Spiele gingen verloren.

Mit dem siebtplatzierten FC Bubendorf kriegt es Muttenz als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am Samstag (24. September) statt (20.00 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Telegramm: FC Oberdorf - SV Muttenz 3:3 (1:1) - z'Hof, Oberdorf – Tore: 40. Andrin Alt 1:0. 46. Fabio Bächtold 1:1. 62. Aytunc Celep (Penalty) 1:2.74. Tiago José Soares Ribeiro 2:2. 93. Lars Scheuber 2:3. 94. Niels Thommen 3:3. – Oberdorf: Cedric Krähenbühl, Niels Thommen, Andrin Alt, Lars Lägeler, Lucas Burri, Liam Wenger, Andrea Pichler, Tiago José Soares Ribeiro, Elia Zenhäusern, Michael Lohner, Jan Weber. – Muttenz: Lars Mauthe, Pascal Amsler, Lars Scheuber, Aytunc Celep, Joey Ridacker, David Leiggener, Fabio Bächtold, Kevin Heinimann, Giosue Carluccio, Ferdian Rama, Edmond Tahiri. – Verwarnungen: 51. Kevin Heinimann, 61. Andrin Alt, 76. Joey Ridacker, 87. Lars Mauthe.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.09.2022 23:13 Uhr.

