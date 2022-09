4. Liga, Gruppe 2 NK Posavina entscheidet Spitzenduell gegen Ferad für sich – Dominik Bacic trifft dreimal NK Posavina setzt seine Siegesserie auch gegen Ferad fort. Das 4:0 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie.

(chm)

Dominik Bacic schoss NK Posavina in der 3. Minute zur 1:0-Führung. Wiederum Dominik Bacic erhöhte in der 26. Minute auf 2:0 für NK Posavina. Der gleiche Dominik Bacic war auch für das 3:0 NK Posavina verantwortlich. Das letzte Tor der Partie erzielte Ivan Radic, der in der 65. Minute die Führung für NK Posavina auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei NK Posavina sah Dominik Bacic (92.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Ivan Radic (28.), Marijo Mrkonjic (70.) und Sandro Gogic (89.). Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Ferad.

In der Defensive hat NK Posavina in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.6 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 15 geschossenen Toren Rang 3.

Dank dem Sieg führt NK Posavina neu die Tabelle an. Nach sieben Spielen hat das Team 15 Punkte. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. NK Posavina feiert mit dem Sieg gegen Ferad bereits den fünften Sieg der Saison. Das Team hat viermal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

NK Posavina spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Birsfelden (Rang 7). Die Partie findet am Mittwoch (28. September) statt (20.30 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Ferad ist nach der Niederlage nicht mehr Leader. Zwölf Punkte bedeuten Rang 2. Ferad hat bisher viermal gewonnen und einmal verloren.

Als nächstes tritt Ferad in einem Heimspiel gegen das drittplatzierte Team BCO Alemannia Basel zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: NK Posavina - FC Ferad 4:0 (2:0) - Fiechten, Reinach – Tore: 3. Dominik Bacic 1:0. 26. Dominik Bacic 2:0. 49. Dominik Bacic 3:0. 65. Ivan Radic 4:0. – NK Posavina: Elvis Juric, Marijo Mrkonjic, Antonio Gregorovic, Mika Pavlovic, Gabriel Topic, Bonito Tokic, Sandro Gogic, Marin Gudelj, Ivan Radic, Dominik Bacic, Boris Mandic. – Ferad: Biran Kostu, Ejder Kavak, Kutlay Kocahal, Mehmet Elmali, Murat Agac, Volkan Inkaya, Firat Oezdengiz, Aziz Karagöz, Serkan Birdemir, Eren Iscan, Dilan Aktas. – Verwarnungen: 28. Ivan Radic, 33. Ejder Kavak, 34. Serkan Birdemir, 70. Marijo Mrkonjic, 89. Sandro Gogic, 89. Ali Kavak, 92. Mehmet Elmali – Ausschluss: 92. Dominik Bacic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2022 02:19 Uhr.

