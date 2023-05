4. Liga, Gruppe 2 NK Posavina setzt Siegesserie auch gegen Srbija 1968 fort NK Posavina setzt seine Siegesserie auch gegen Srbija 1968 fort. Das 2:0 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: In der 7. Minute gelang Marijo Mrkonjic der Führungstreffer zum 1:0 für NK Posavina. In der 38. Minute baute der gleiche Marijo Mrkonjic die Führung für NK Posavina weiter aus.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei NK Posavina sah Sandro Gogic (89.) die rote Karte. Gelb erhielt Sandro Gogic (30.). Für Srbija 1968 gab es keine Karte.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.9 hat die Abwehr von NK Posavina ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 52 erzielten Toren Rang 2.

Dank dem Sieg führt NK Posavina neu die Tabelle an. Das Team hat nach 20 Spielen 40 Punkte auf dem Konto. Das Team verbessert sich um einen Platz. NK Posavina hat bisher 13mal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft NK Posavina in einem Heimspiel mit SC Dornach b (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 20. Mai statt (20.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Mit der Niederlage rückt Srbija 1968 in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 16 Punkten neu Platz 8. Für Srbija 1968 war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Srbija 1968 tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von BCO Alemannia Basel an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 20. Mai statt (17.00 Uhr, Hörnli, Basel).

Telegramm: FC Srbija 1968 - NK Posavina 0:2 (0:2) - Rankhof, Basel – Tore: 7. Marijo Mrkonjic 0:1. 38. Marijo Mrkonjic 0:2. – Srbija 1968: Milos Tintor, Vuk Pavkovic, Marko Drakul, Sasa Puric, Nenad Milakovic, Marko Vulin, Igor Antonijevic, Denijel Savic, Marko Perisic, Stefan Todorovic, Davor Cvijetic. – NK Posavina: Patrik Gavran, Dominik Bacic, Dominik Situm, Ante Cicak, Antonio Gregorovic, Gabriel Topic, Sandro Gogic, Mladen Rajic, Marin Gudelj, Bonito Tokic, Marijo Mrkonjic. – Verwarnungen: 30. Sandro Gogic – Ausschluss: 89. Sandro Gogic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.05.2023 16:35 Uhr.