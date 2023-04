4. Liga, Gruppe 2 NK Posavina siegt 4:3 im Showdown gegen Ferad – Entscheidung in der Schlussminute Sieg für NK Posavina im Spitzenduell: Das zweitplatzierte Team gewinnt am Sonntag auswärts gegen den drittklassierten Verein Ferad 4:3.

Den Auftakt machte Gabriel Topic, der in der 13. Minute für NK Posavina zum 1:0 traf. Dominik Bacic sorgte in der 22. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für NK Posavina. In der 31. Minute verwandelte Eren Iscan erfolgreich einen Elfmeter und brachte Ferad so auf 1:2 heran.

Gleichstand war in der 45. Minute hergestellt: Firat Oezdengiz traf für Ferad. Mladen Rajic brachte NK Posavina 3:2 in Führung (60. Minute). Gleichstand (3:3) hiess es wieder in der 85. Minute, als Kutlay Kocahal für Ferad traf. In den Schlussminuten machte Dominik Bacic alles klar. Sein Treffer in der 95. Minute zum 4:3 sicherte NK Posavina den Sieg.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei NK Posavina sah Simon Schwald (50.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem David Grgic (50.) und Antonio Mikulic (97.). Bei Ferad sah Baran Yildiz (68.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Ferad weitere fünf gelbe Karten.

In seiner Gruppe hat NK Posavina den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.5 Tore pro Partie. In der Abwehr ist NK Posavina sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1 (Rang 1).

Die Tabellensituation bleibt für NK Posavina unverändert. Das Team liegt mit 34 Punkten auf Rang 2. Für NK Posavina ist es der zweite Sieg in Serie.

NK Posavina spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Birsfelden (Platz 5). Das Spiel findet am 6. Mai statt (20.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Für Ferad hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 3. Ferad hat bisher neunmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Ferad tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von BCO Alemannia Basel an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 6. Mai statt (17.00 Uhr, Hörnli, Basel).

Telegramm: FC Ferad - NK Posavina 3:4 (2:2) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 13. Gabriel Topic 0:1. 22. Dominik Bacic 0:2. 31. Eren Iscan (Penalty) 1:2.45. Firat Oezdengiz 2:2. 60. Mladen Rajic 2:3. 85. Kutlay Kocahal 3:3. 95. Dominik Bacic 3:4. – Ferad: Biran Kostu, Ali Kavak, Kutlay Kocahal, Mehmet Elmali, Baran Yildiz, Firat Oezdengiz, Aziz Karagöz, Ali Elmali, Dilan Aktas, Serkan Birdemir, Eren Iscan. – NK Posavina: Ivan Radic, Simon Schwald, Patrik Gavran, Antonio Mikulic, Antonio Gregorovic, Marko Radic, Antonio Gudelj, Mladen Rajic, Kristijan Bejic, Gabriel Topic, Dominik Bacic. – Verwarnungen: 23. Volkan Gecit, 50. David Grgic, 54. Mehmet Elmali, 67. Baran Yildiz, 73. Serkan Birdemir, 76. Aziz Karagöz, 97. Antonio Mikulic – Ausschlüsse: 50. Simon Schwald, 68. Baran Yildiz.

