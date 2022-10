4. Liga, Gruppe 2 NK Posavina siegt gegen Muttenz dank Matchwinner Marko Topic NK Posavina reiht Sieg an Sieg: Gegen Muttenz hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:1

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Burak Hacilar für Muttenz. In der 5. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand stellte Marko Topic durch seinen Treffer für NK Posavina in der 18. Minute her. In der 26. Minute war es erneut Marko Topic, der NK Posavina mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte. Mit einem weiteren Tor sorgte Marko Topic in der 58. Minute für das 3:1 für NK Posavina.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Sandro Gogic von NK Posavina erhielt in der 90. Minute die gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.8 Toren pro Spiel ist NK Posavina bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

NK Posavina verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Nach elf Spielen hat das Team 25 Punkte. NK Posavina hat bisher achtmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft NK Posavina auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte SC Dornach b. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (2. November) ( Uhr, Sportplatz Weiden, Dornach).

Für Muttenz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 5. Für Muttenz war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Muttenz tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von BCO Alemannia Basel an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 19. März statt ( Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Telegramm: SV Muttenz - NK Posavina 1:3 (1:2) - Sportplatz Margelacker, Muttenz – Tore: 5. Burak Hacilar 1:0. 18. Marko Topic 1:1. 26. Marko Topic 1:2. 58. Marko Topic 1:3. – Muttenz: Janic Heid, Alessandro Legge, Sven Groeger, Fabrizio D Aprile, Nathaniel Joseph Pressner, Mattia Calamaio, Abubakar Kanteh, Andrin Brügger, Marco Tiefenthal, Stéphan Berger, Burak Hacilar. – NK Posavina: Patrik Gavran, Antonio Gudelj, Marko Radic, Ivan Radic, Dominik Bacic, Andrej Piljic, Sandro Gogic, Gabriel Topic, Alen Piljic, Marin Gudelj, Marko Topic. – Verwarnungen: 90. Sandro Gogic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

