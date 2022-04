3. Liga, Gruppe 2 NK Posavina sorgt bei Lausen für Überraschung NK Posavina hat am Dienstag gegen Lausen die Überraschung geschafft: Die 13.-platzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das viertklassierte Team 4:3.

Den Auftakt machte Aris Herger, der in der 4. Minute für Lausen zum 1:0 traf. In der 15. Minute traf Dominik Bacic für NK Posavina zum 1:1-Ausgleich. Tomislav Duvnjak brachte NK Posavina 2:1 in Führung (18. Minute).

Ivan Radic sorgte in der 24. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für NK Posavina. Die 48. Minute brachte für Lausen den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Aris Herger. NK Posavina baute die Führung in der 86. Minute (Tomislav Duvnjak) weiter aus (4:2). In der Schlussphase kam Lausen noch auf 3:4 heran. Michael Nussbaum war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 91. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei NK Posavina für Dominik Bacic (83.) und Antonio Gregorovic (85.). Keine einzige Karte erhielt Lausen.

Dass NK Posavina gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 18 Spielen 1.7 Mal getroffen. Das bedeutet, dass NK Posavina die elftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 13 mit durchschnittlich 3.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für NK Posavina nicht verändert. Das Team liegt mit 14 Punkten auf Rang 13. NK Posavina hat bisher viermal gewonnen, zwölfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Schwarz-Weiss a kriegt es NK Posavina im nächsten Spiel auswärts mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (23. April) (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Lausen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 4. Lausen hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Lausen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Münchenstein (Platz 6). Diese Begegnung findet am Samstag (23. April) statt (17.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: FC Lausen 72 - NK Posavina 3:4 (1:3) - Bifang, Lausen – Tore: 4. Aris Herger 1:0. 15. Dominik Bacic 1:1. 18. Tomislav Duvnjak 1:2. 24. Ivan Radic 1:3. 48. Aris Herger 2:3. 86. Tomislav Duvnjak 2:4. 91. Michael Nussbaum 3:4. – Lausen: Micha Bürgin, Joris Gysin, Cedric Wilhelm, Gianluca Ancona, Ivan De Paola, Ardian Kasa, Aris Herger, Nikola Gadzic, Michael Nussbaum, Saverio Gurri, Emanuele Papale. – NK Posavina: Zeljko Mrkonjic, Marko Radic, Andrej Piljic, Antonio Mikulic, Marijo Mrkonjic, Bonito Tokic, Marin Gudelj, Tomislav Duvnjak, Alen Piljic, Ivan Radic, Dominik Bacic. – Verwarnungen: 83. Dominik Bacic, 85. Antonio Gregorovic.

