3. Liga, Gruppe 2 NK Posavina verliert gegen Seriensieger Schwarz-Weiss Schwarz-Weiss setzt seine Siegesserie auch gegen NK Posavina fort. Das 3:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

NK Posavina ging zunächst in Führung, als Marin Gudelj in der 18. Minute traf. Dann glich aber Patrick Ruas Dias (28.) für Schwarz-Weiss aus. Janosch Martens in der 38. Minute und Tobias Steinemann in der 68. Minute brachten Schwarz-Weiss sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam NK Posavina noch auf 2:3 heran. Marijo Mrkonjic war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 87. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Rrap Cerkini von Schwarz-Weiss erhielt in der 84. Minute die gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 3.3 Toren pro Spiel ist Schwarz-Weiss bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von NK Posavina kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Defensive 23 Tore hinnehmen musste (Rang 13).

Mit dem Sieg übernimmt Schwarz-Weiss die Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach sechs Spielen bei 13 Punkten. Das Team rückt damit um zwei Plätze vor. Schwarz-Weiss hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Schwarz-Weiss spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Münchenstein (Rang 11). Das Spiel findet am 2. Oktober statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für NK Posavina hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 12. Für NK Posavina war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für NK Posavina geht es auf fremdem Terrain gegen SV Muttenz (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 2. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Telegramm: NK Posavina - FC Schwarz-Weiss a 2:3 (1:2) - Fiechten, Reinach – Tore: 18. Marin Gudelj 1:0. 28. Patrick Ruas Dias 1:1. 38. Janosch Martens 1:2. 68. Tobias Steinemann 1:3. 87. Marijo Mrkonjic 2:3. – NK Posavina: Zoran Pavlovic, Patrik Gavran, Antonio Mikulic, Nedeljko Miljanovic, Mario Tomas, Bonito Tokic, Gabriel Topic, Antonio Gudelj, Antonio Gregorovic, Marin Gudelj, Marijo Mrkonjic. – Schwarz-Weiss: Yves Lampart, Noah Böni, Mahir Mulabdic, Rrap Cerkini, Maurice Dubois, Tobias Steinemann, Janosch Martens, Patrick Ruas Dias, Enis Akman, Sol Liechti, Ismet Ahmetovic. – Verwarnungen: 84. Rrap Cerkini.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Lausen 72 - FC Münchenstein 2:2, NK Posavina - FC Schwarz-Weiss a 2:3, FC Stein - SV Muttenz 1:2

Tabelle: 1. FC Schwarz-Weiss a 6 Spiele/13 Punkte (20:14). 2. FC Rheinfelden 5/12 (13:9), 3. FC Liestal 5/12 (18:7), 4. FC Münchenstein 6/11 (20:16), 5. AS Timau Basel 5/10 (21:6), 6. FC Lausen 72 5/8 (12:10), 7. NK Alkar 5/7 (11:8), 8. SV Muttenz 6/7 (8:16), 9. FC Allschwil 5/6 (12:14), 10. FC Stein 6/6 (19:17), 11. SC Münchenstein 4/4 (6:12), 12. NK Posavina 6/4 (11:23), 13. FC Amicitia Riehen 5/3 (9:19), 14. FC Reinach 5/2 (8:17).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 21:03 Uhr.