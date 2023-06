3. Liga, Gruppe 1 Nordstern mit Sieg gegen Black Stars Nordstern behielt im Spiel gegen Black Stars am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:0.

(chm)

Nach 73 torlosen Minuten eröffnete Arbin Kurtaj das Skore für Nordstern. Black Stars schaffte es nicht, den Rückstand aufzuholen. Im Gegenteil: Raul Will Aracena erhöhte in der 87. Minute sogar noch auf 2:0. Es war das Schlussresultat.

Bei Nordstern erhielten Raul Will Aracena (40.) und Rrezart Agushi (51.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Black Stars für Denis Zatko (38.) und Ilias Zhar (73.).

Die Tabellensituation hat sich für Nordstern nicht verändert. Das Team liegt mit 51 Punkten auf Rang 3. Für Nordstern ist es der zweite Sieg in Serie.

Nordstern spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Stein (Rang 13). Diese Begegnung findet am 11. Juni statt (13.00 Uhr, Bustelbach, Stein).

Nach der Niederlage büsst Black Stars einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 31 Punkten auf Rang 8. Für Black Stars war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Als nächstes trifft Black Stars daheim mit FC Schwarz-Weiss b (Platz 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 11. Juni statt (13.00 Uhr, Buschweilerhof, Basel).

Telegramm: FC Nordstern BS - FC Black Stars 2:0 (0:0) - Rankhof, Basel – Tore: 74. Arbin Kurtaj (Penalty) 1:0.87. Raul Will Aracena 2:0. – Nordstern: Kostandin Pando, Semi Trabelsi, Nikola Caktas, Rrezart Agushi, Muhamet Mustafa, Raul Will Aracena, Arbin Kurtaj, Enes Golos, Muhamet Iseni, Euron Beqiri, Djeljalj Jashari. – Black Stars: Dwayne Wildhaber, Ilias Zhar, Darko Ristic, Aleksandar Sekulic, Luka Vidovic, Bakija Veliu, Elez Veliu, Arbnit Shala, Endi Zulic, Denis Zatko, Lazar Vucurovic. – Verwarnungen: 38. Denis Zatko, 40. Raul Will Aracena, 51. Rrezart Agushi, 73. Ilias Zhar.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.06.2023 03:45 Uhr.