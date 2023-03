3. Liga, Gruppe 1 Nordstern stolpert gegen Binningen – Nordstern verliert nach drei Siegen Überraschung bei Binningen gegen Nordstern: Der Tabellenelfte (Binningen) hat am Sonntag auswärts den Tabellendritten 3:1 besiegt.

Binningen ging in der 46. Spielminute durch Jan Ganster in Führung, ehe Nordstern in der 49. Minute (Raul Will Aracena) der Ausgleich gelang. Das Tor von Karol Szelagowicz in der 54. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Binningen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Elhadj Madiou Bah in der 76. Minute. Er traf zum 3:1 für Binningen.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Nordstern sah Patrice Bossert (92.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Nordstern weitere sieben gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Binningen erhielt: Elhadj Madiou Bah (75.)

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Binningen. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Binningen hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Binningen geht es daheim gegen FC Schwarz-Weiss b (Platz 13) weiter. Das Spiel findet am 1. April statt (19.15 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Für Nordstern hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 34 Punkten auf Rang 3. Nordstern hat bisher elfmal gewonnen und viermal verloren.

Nordstern tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Birsfelden an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 1. April statt (18.00 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Telegramm: FC Nordstern BS - SC Binningen a 1:3 (0:1) - Rankhof, Basel – Tore: 46. Jan Ganster (Penalty) 0:1.49. Raul Will Aracena 1:1. 54. Karol Szelagowicz 1:2. 76. Elhadj Madiou Bah 1:3. – Nordstern: Kostandin Pando, Semi Trabelsi, Aaron Bran, Rrezart Agushi, Patrice Bossert, Raul Will Aracena, Euron Beqiri, Enes Golos, Muhamet Iseni, Nikola Caktas, Djeljalj Jashari. – Binningen: Corsin Schüpbach, Simon Fischer, Eldin Mahic, Yves Hürlimann, Philippe Herzog, Perparim Rexhepi, Simon Ebener, Karol Szelagowicz, Jan Ganster, Flavio Krug, Elhadj Madiou Bah. – Verwarnungen: 2. Aaron Bran, 25. Raul Will Aracena, 34. Djeljalj Jashari, 38. Muhamet Iseni, 48. Patrice Bossert, 75. Elhadj Madiou Bah, 83. Bruno Mühlheim, 92. Enes Golos – Ausschluss: 92. Patrice Bossert.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2023 23:38 Uhr.