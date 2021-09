4. Liga, Gruppe 1 Oberdorf gewinnt deutlich gegen Rheinfelden Oberdorf behielt im Spiel gegen Rheinfelden am Freitag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:0.

(chm)

Jordan Hachenberger brachte Oberdorf 1:0 in Führung (41. Minute). Nur acht Minute später traf Jordan Hachenberger erneut, so dass es in der 49. Minute 2:0 für Oberdorf hiess. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Liam Wenger in der 80. Minute, als er für Oberdorf zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rheinfelden sah Yasarcan Cetin (76.) die rote Karte. Gelb erhielt Yasarcan Cetin (44.). Die einzige gelbe Karte bei Oberdorf erhielt: Kai Leutwyler (82.)

In der Tabelle verbessert sich Oberdorf von Rang 8 auf 4. Das Team hat sechs Punkte. Für Oberdorf ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und nie auswärts gewonnen.

Oberdorf spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Wallbach-Zeiningen (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (18.00 Uhr, Unter Reben, Zeiningen).

Rheinfelden rutscht in der Tabelle von Rang 10 auf 12. Das Team hat null Punkte. Rheinfelden muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Einmal verlor Rheinfelden zuhause und zweimal auswärts.

Rheinfelden trifft im nächsten Spiel daheim auf SV Sissach (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 11. September statt (20.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Telegramm: FC Oberdorf - FC Rheinfelden 3:0 (1:0) - z'Hof, Oberdorf – Tore: 41. Jordan Hachenberger 1:0. 49. Jordan Hachenberger 2:0. 80. Liam Wenger 3:0. – Oberdorf: Dany Keiflin, Ramon Hostettler, Philipp Lägeler, David Spescha, Niels Thommen, Liam Wenger, Jordan Hachenberger, Andrea Pichler, Numa Tschopp, Tiago José Soares Ribeiro, Jan Weber. – Rheinfelden: Raphael Rua, Arda Izgi, Halilcan Cetin, Berkay Korhan, Dario Freiermuth, Yasarcan Cetin, Volkan Polat, Gianni Parrillo, Luca Minotti, Baran Polat, Ibrahim Karadeniz. – Verwarnungen: 44. Yasarcan Cetin, 82. Kai Leutwyler – Ausschluss: 76. Yasarcan Cetin.

Tabelle: 1. FC Pratteln 2 Spiele/6 Punkte (5:2). 2. FC Eiken 2/6 (5:1), 3. FC Frenkendorf 2/6 (7:3), 4. FC Oberdorf 3/6 (10:4), 5. AC Rossoneri 2/4 (1:0), 6. FC Diegten Eptingen 2/3 (3:3), 7. AC Virtus Liestal 2/3 (4:5), 8. FC Wallbach-Zeiningen 2/3 (3:5), 9. FC Laufenburg-Kaisten 2/1 (1:3), 10. SV Sissach 2/0 (1:7), 11. FC Kaiseraugst 2/0 (1:3), 12. FC Rheinfelden 3/0 (2:7).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2021 00:08 Uhr.