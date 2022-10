4. Liga, Gruppe 1 Oberdorf gewinnt deutlich gegen Wallbach Oberdorf gewinnt am Samstag zuhause gegen Wallbach 3:0.

In der 13. Minute gelang Roman Spahr der Führungstreffer zum 1:0 für Oberdorf. Michael Lohner sorgte in der 47. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Oberdorf. Oberdorf baute in der 73. Minute die Führung für Oberdorf weiter aus: Torschütze war erneut Michael Lohner.

Gelbe Karten gab es bei Wallbach für Diego Alletto (20.), Haris Malmudirevic (39.) und Oliver Kalt (75.). Eine Verwarnung gab es für Oberdorf, nämlich für Ramon Hostettler (92.).

Zahlreiche Gegentore sind für Wallbach ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.1 (Rang 10).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Oberdorf. Das Team liegt mit sieben Punkten auf Rang 7. Oberdorf hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Oberdorf wartet im nächsten Spiel das achtplatzierte Team FC Möhlin-Riburg/ACLI, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Nach der Niederlage büsst Wallbach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit vier Punkten auf Rang 10. Wallbach hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Wallbach spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Kaiseraugst (Platz 5). Die Partie findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Unter Reben, Zeiningen).

Telegramm: FC Oberdorf - FC Wallbach-Zeiningen 3:0 (1:0) - z'Hof, Oberdorf – Tore: 13. Roman Spahr 1:0. 47. Michael Lohner 2:0. 73. Michael Lohner 3:0. – Oberdorf: Flurin Schürch, Ramon Hostettler, Filip Lazic, Lars Lägeler, Niels Thommen, Dimitri Spescha, Roman Spahr, Nicola Anceschi, Joël Zemp, Michael Lohner, Jan Weber. – Wallbach: Patrick Emmenegger, Ramon Rutishauser, Oliver Kalt, Diego Alletto, Jonas Freiermuth, Haris Malmudirevic, Timo Patrik Helbling, Pascal Hasler, Silvan Füglister, Noel Hasler, Francesco Alletto. – Verwarnungen: 20. Diego Alletto, 39. Haris Malmudirevic, 75. Oliver Kalt, 92. Ramon Hostettler.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

