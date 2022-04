4. Liga, Gruppe 1 Oberdorf setzt Siegesserie auch gegen Kaiseraugst fort Oberdorf reiht Sieg an Sieg: Gegen Kaiseraugst hat das Team am Samstag bereits den sechsten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:1

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Oberdorf: Tiago José Soares Ribeiro brachte seine Mannschaft in der 10. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Oberdorf stellte Lucas Burri in Minute 29 her. Der gleiche Lucas Burri war auch für das 3:0 Oberdorf verantwortlich.

In der 53. Minute verkleinerte Severin Guthauser den Rückstand von Kaiseraugst auf 1:3. Tiago José Soares Ribeiro schoss das 4:1 (65. Minute) für Oberdorf und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Kaiseraugst. Gelbe Karten gab es bei Oberdorf für David Spescha (35.) und Tiago José Soares Ribeiro (74.).

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.9 hat die Abwehr von Oberdorf ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 44 geschossenen Toren Rang 3.

Oberdorf verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach 17 Spielen bei 36 Punkten. Oberdorf hat bisher elfmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Oberdorf spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Laufenburg-Kaisten (Rang 8). Diese Begegnung findet am 30. April statt (18.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Für Kaiseraugst hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 7. Nach zwei Siegen in Serie verliert Kaiseraugst erstmals wieder.

Für Kaiseraugst geht es auf fremdem Terrain gegen SV Sissach (Platz 11) weiter. Diese Begegnung findet am 30. April statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Telegramm: FC Kaiseraugst - FC Oberdorf 1:4 (0:2) - Im Liner, Kaiseraugst – Tore: 10. Tiago José Soares Ribeiro 0:1. 29. Lucas Burri 0:2. 52. Lucas Burri 0:3. 53. Severin Guthauser 1:3. 65. Tiago José Soares Ribeiro 1:4. – Kaiseraugst: Alessandro D Onghia, Davide Iuliano, Severin Guthauser, Rayan Kouachi, Luca Künzli, Flavio D Onghia, Lucien Hassenforder, Gianluca Salvioli, Fabio Eyer, Giuseppe Conserva, Marco Bützberger. – Oberdorf: Cedric Krähenbühl, Lucas Burri, Stefan Gehrig, Ramon Hostettler, Lars Lägeler, Joel Richner, Nicolas Gentsch, David Spescha, Numa Tschopp, Tiago José Soares Ribeiro, Timothy Lückner. – Verwarnungen: 33. Severin Guthauser, 35. David Spescha, 65. Fabio Eyer, 74. Tiago José Soares Ribeiro, 76. Luca Künzli, 88. Rayan Kouachi.

