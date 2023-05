3. Liga, Gruppe 2 Oberdorf sorgt bei Alkar für Überraschung Überraschung bei Oberdorf gegen Alkar: Der Tabellen14. (Oberdorf) hat am Samstag zuhause den Tabellensiebten klar 3:0 besiegt.

Lucas Burri brachte Oberdorf 1:0 in Führung (2. Minute). Oberdorf baute die Führung in der 62. Minute (Ramon Krattiger) weiter aus (2:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Atushan Thavaratnam in der 87. Minute, als er für Oberdorf zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Ivan Tunjic von Alkar erhielt in der 48. Minute die gelbe Karte.

Die Abwehr von Alkar kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Der Sieg ändert nichts in der Tabelle für Oberdorf. Das Team bleibt Schlusslicht. Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 14. Oberdorf hat bisher fünfmal gewonnen, 16mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Concordia Basel kriegt es Oberdorf im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 27. Mai statt (16.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Für Alkar hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 33 Punkten auf Rang 7. Für Alkar war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Alkar spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SC Münchenstein (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 27. Mai (20.30 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Telegramm: FC Oberdorf - NK Alkar 3:0 (1:0) - z'Hof, Oberdorf – Tore: 2. Lucas Burri 1:0. 62. Ramon Krattiger 2:0. 87. Atushan Thavaratnam 3:0. – Oberdorf: Dany Keiflin, Filip Lazic, Stefan Gehrig, Ramon Krattiger, Elia Zenhäusern, Lucas Burri, Akishan Thavaratnam, Dimitri Spescha, Liam Wenger, Lionel Reichenstein, Jan Weber. – Alkar: Darko Pavic, Antun Hrskanovic, Ivan Vukelja, Ivan Vidovic, Ivan Budimir, Andrej Saric, Daniel Dujmovic, Benard Muja, Franjo Soldo, Ivan Tunjic, Marinko Sucic. – Verwarnungen: 48. Ivan Tunjic.

