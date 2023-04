3. Liga, Gruppe 2 Oberdorf sorgt bei Laufen für Überraschung Oberdorf hat am Samstag gegen Laufen die Überraschung geschafft: Die 14.-platzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das achtklassierte Team, und das deutlich mit 4:0.

(chm)

In der 14. Minute gelang Filip Lazic der Führungstreffer zum 1:0 für Oberdorf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Oberdorf stellte Jordan Hachenberger in Minute 31 her. Der gleiche Jordan Hachenberger war auch für das 3:0 Oberdorf verantwortlich. Das letzte Tor der Partie erzielte Lionel Reichenstein, der in der 92. Minute die Führung für Oberdorf auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Oberdorf für Michael Lohner (39.) und Shahir Hashem (68.). Für Laufen gab es keine Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Oberdorf eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.8 pro Spiel. Das bedeutet, dass Oberdorf die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 13 mit durchschnittlich 3.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dank dem Sieg ist Oberdorf nicht mehr Letzter in der Tabelle: Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 13. Es macht einen Platz gut. Oberdorf hat bisher viermal gewonnen, 13mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten FC Münchenstein kriegt es Oberdorf im nächsten Spiel auswärts mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (20.00 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Für Laufen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 8. Für Laufen war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Laufen auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team SC Münchenstein. Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (15.30 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Telegramm: FC Oberdorf - FC Laufen 4:0 (2:0) - z'Hof, Oberdorf – Tore: 14. Filip Lazic 1:0. 31. Jordan Hachenberger 2:0. 54. Jordan Hachenberger 3:0. 92. Lionel Reichenstein 4:0. – Oberdorf: Cedric Krähenbühl, Ramon Hostettler, Stefan Gehrig, Filip Lazic, Lucas Burri, Akishan Thavaratnam, Dimitri Spescha, Shahir Hashem, Elia Zenhäusern, Michael Lohner, Jordan Hachenberger. – Laufen: Reto Giger, Matthias Hänggi, Fabien Alain Freiberger, Imran Fejzulahovic, Lukas Wüthrich, Beat Spinnler, Fabrice Eichenberger, Joel Noirjean, Martin Baleno, Luca Brunner, Dario Plattner. – Verwarnungen: 39. Michael Lohner, 68. Shahir Hashem.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2023 03:46 Uhr.