3. Liga, Gruppe 1 Oberwil gewinnt deutlich gegen Bubendorf Sieg für Oberwil: Gegen Bubendorf gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:0.

(chm)

In der 18. Minute gelang Ricardo Pereira de Sousa der Führungstreffer zum 1:0 für Oberwil. In der 40. Minute baute Pascal Michel den Vorsprung für Oberwil auf zwei Tore aus (2:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Marco Carluccio in der 57. Minute, als er für Oberwil zum 3:0 traf.

Bei Bubendorf erhielten Severin Gentsch (51.), Fabian Frey (60.) und Fabio Filipe Rita Costa (89.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Oberwil für Nicolas Uhler (31.) und Pascal Michel (44.).

In der Abwehr gehört Oberwil zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.4 Tore pro Partie (Rang 3).

Oberwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 5. Oberwil hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Oberwil wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Gelterkinden, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 25. September statt (19.30 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Nach der Niederlage büsst Bubendorf zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 7. Bubendorf hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Bubendorf tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Therwil an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 25. September statt (17.30 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Telegramm: FC Oberwil - FC Bubendorf 3:0 (2:0) - Eisweiher, Oberwil – Tore: 18. Ricardo Pereira de Sousa 1:0. 40. Pascal Michel 2:0. 57. Marco Carluccio 3:0. – Oberwil: Stefan Gubser, Nicola Magro, Florian Stiegeler, Daniel Scala, Thierry Geissmann, Robin Kern, Philipp Gilgen, Ricardo Pereira de Sousa, Pascal Michel, Colin Meyer, Nicolas Uhler. – Bubendorf: Andri Bassi, Manuel Wagner, Alex Schärli, Jethusan Vasanthakumar, Andreas Käser, Roger Niederhauser, Nikola Jancic, Sebastian Rüst, Briag Adler, Fabian Frey, Marco Lachat. – Verwarnungen: 31. Nicolas Uhler, 44. Pascal Michel, 51. Severin Gentsch, 60. Fabian Frey, 89. Fabio Filipe Rita Costa.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Schwarz-Weiss b - FC Laufen 0:5, FC Oberwil - FC Bubendorf 3:0, FC Therwil - US Olympia 1963 2:0, FC Breitenbach - BCO Alemannia Basel 2:1, FC Black Stars - FC Gelterkinden 4:1

Tabelle: 1. FC Laufen 5 Spiele/13 Punkte (20:3). 2. FC Therwil 5/12 (16:5), 3. SC Binningen 4/9 (13:7), 4. FC Black Stars 5/9 (16:15), 5. FC Oberwil 5/8 (9:7), 6. FC Gelterkinden 5/7 (12:12), 7. FC Bubendorf 5/7 (10:11), 8. FC Schwarz-Weiss b 5/6 (10:11), 9. FC Concordia Basel 4/5 (6:10), 10. AC Rossoneri 4/5 (6:8), 11. FC Zwingen 4/4 (6:9), 12. FC Breitenbach 5/4 (9:14), 13. US Olympia 1963 5/3 (10:14), 14. BCO Alemannia Basel 5/0 (4:21).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.09.2021 22:06 Uhr.