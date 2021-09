4. Liga, Gruppe 3 Oberwil holt sich drei Punkte gegen Reinach Oberwil gewinnt am Samstag zuhause gegen Reinach 3:1.

(chm)

Oberwil ging in der 74. Spielminute durch Ivica Ohnjec in Führung, ehe Reinach in der 87. Minute (Andri Brodmann) der Ausgleich gelang. In der 93. Minute gelang Thierry Geissmann der Führungstreffer zum 2:1 für Oberwil. In der 95. Minute sorgte Sander Arets für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Oberwil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Oberwil sah Ivica Ohnjec (88.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Bei Reinach erhielten Sven David (70.) und Yannick Strub (88.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle verbessert sich Oberwil von Rang 6 auf 5. Das Team hat sieben Punkte. Oberwil hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Oberwil siegte zudem erstmals auswärts.

Als nächstes trifft Oberwil auswärts mit FC Therwil (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 17. September statt (20.00 Uhr, Känelboden, Therwil).

Reinach rutscht in der Tabelle von Rang 4 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Nach zwei Siegen in Serie verliert Reinach erstmals wieder.

Für Reinach geht es daheim gegen FC Röschenz (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 18. September statt (17.15 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: FC Oberwil - FC Reinach 3:1 (0:0) - Eisweiher, Oberwil – Tore: 74. Ivica Ohnjec 1:0. 87. Andri Brodmann 1:1. 93. Thierry Geissmann 2:1. 95. Sander Arets 3:1. – Oberwil: Stefan Gubser, Thierry Geissmann, Timo Grütter, Cédric Hartmann, Ivica Ohnjec, Ramon Aebischer, Jan Studinger, Sander Arets, Matthias Mächler, Pascal Wellig, Marco Carluccio. – Reinach: Lukas Doppler, Fabian Huber, Lorenzo Di Cesare, Andri Brodmann, Sven David, Michael Stephane Rodrigues Ramos, Robin Leuenberger, Yannick Stücklin, Cedric Martin, robin Martin, Lenard Bubendorf. – Verwarnungen: 70. Sven David, 88. Yannick Strub – Ausschluss: 88. Ivica Ohnjec.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Riederwald - FC Aesch 4:2, FC Oberwil - FC Reinach 3:1, FC Münchenstein - FC Ettingen 4:1

Tabelle: 1. FC Riederwald 4 Spiele/10 Punkte (13:7). 2. FC Laufen a 3/9 (11:2), 3. FC Münchenstein 4/9 (13:11), 4. FC Röschenz 3/7 (9:3), 5. FC Oberwil 4/7 (9:7), 6. FC Reinach 4/6 (7:8), 7. SC Dornach 3/3 (4:4), 8. FC Brislach 3/3 (11:11), 9. FC Aesch 4/3 (10:12), 10. FC Ettingen 4/3 (11:17), 11. FC Therwil 3/0 (3:14), 12. FC Kleinlützel 3/0 (4:9).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 02:02 Uhr.