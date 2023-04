4. Liga, Gruppe 3 Oberwil mit drei Punkten auswärts gegen Riederwald Sieg für Oberwil: Gegen Riederwald gewinnt das Team am Samstag auswärts 4:3.

Das erste Tor der Partie fiel für Oberwil: Pascal Michel brachte seine Mannschaft in der 18. Minute 1:0 in Führung. Raphael Uhler erhöhte in der 33. Minute zur 2:0-Führung für Oberwil. Marco Stuber sorgte in der 47. Minute für Riederwald für den Anschlusstreffer zum 1:2.

In der 50. Minute baute Manuel Opprecht den Vorsprung für Oberwil auf zwei Tore aus (3:1). Die 56. Minute brachte für Riederwald den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Yannis Grun. Oberwil baute die Führung in der 62. Minute (Carlos Sande Fondo) weiter aus (4:2). Pechvogel Cédric Hartmann traf in der 91. Minute ins eigene Gehäuse, was den Anschlusstreffer für Riederwald zum 3:4 bedeutete.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Cédric Hartmann von Oberwil erhielt in der 49. Minute die gelbe Karte.

Oberwil hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 13 Spielen, in denen die Offensive 44 Tore erzielte.

Oberwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 19 Punkten auf Rang 6. Für Oberwil ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Oberwil auswärts mit seinem Tabellennachbarn SC Dornach a (Platz 5) zu tun. Das Spiel findet am 6. Mai statt (18.30 Uhr, Sportanlage Gigersloch, Dornach).

Für Riederwald hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 9. Riederwald hat bisher einmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Riederwald trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf SC Soleita Hofstetten (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Riederwald, Riederwald/Liesberg).

Telegramm: FC Riederwald - FC Oberwil 3:4 (1:2) - Riederwald, Riederwald/Liesberg – Tore: 18. Pascal Michel 0:1. 33. Raphael Uhler 0:2. 47. Marco Stuber 1:2. 50. Manuel Opprecht 1:3. 56. Yannis Grun 2:3. 62. Carlos Sande Fondo 2:4. 91. Eigentor (Cédric Hartmann) 3:4. – Riederwald: François Abt, Matthias Späth, David Stähli, Ramon Henz, Samuel Fringeli, Simon Widmer, Abel Fissehaye, Loyan Geryare, Tuna Sen, Marco Stuber, Yannis Grun. – Oberwil: Manuel Schneider, Daniel Scala, Nicola Magro, Cédric Hartmann, Matthias Mächler, Raphael Uhler, Janosch Blindenbacher, Carlos Sande Fondo, Manuel Opprecht, Ivica Ohnjec, Pascal Michel. – Verwarnungen: 49. Cédric Hartmann.

