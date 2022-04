3. Liga, Gruppe 1 Oberwil setzt Siegesserie auch gegen Bubendorf fort Oberwil setzt seine Siegesserie auch gegen Bubendorf fort. Das 4:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den siebten Vollerfolg in Folge.

In der 24. Minute gelang Robin Kern der Führungstreffer zum 1:0 für Oberwil. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Oberwil stellte Alessio Forgione in Minute 33 her. Lazar Peric baute in der 82. Minute die Führung für Oberwil weiter aus (3:0). Marco Carluccio schoss das 4:0 (89. Minute) für Oberwil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Bubendorf erhielten Jethusan Vasanthakumar (48.) und Sebastian Rüst (51.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Oberwil erhielt: Simon Vosseler (42.)

In der Abwehr gehört Oberwil zu den Besten: Die total 20 Gegentore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.2 Toren pro Match (Rang 2).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Oberwil. Das Team liegt mit 36 Punkten auf Rang 3. Oberwil hat bisher elfmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Oberwil tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Laufen an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am Mittwoch (20. April) statt (20.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Für Bubendorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 6. Für Bubendorf war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Bubendorf spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Therwil (Platz 4). Diese Begegnung findet am 23. April statt (17.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: FC Bubendorf - FC Oberwil 0:4 (0:2) - Brühl, Bubendorf – Tore: 24. Robin Kern 0:1. 33. Alessio Forgione 0:2. 82. Lazar Peric 0:3. 89. Marco Carluccio 0:4. – Bubendorf: Lionel Lüthi, Severin Gentsch, Manuel Schaub, Jethusan Vasanthakumar, Fabio Filipe Rita Costa, Noé Wahl, Alessio Di Benedetto, Oliver Simon, Sebastian Rüst, Fabian Frey, Lloyd Prezmecky White. – Oberwil: Stefan Gubser, Florian Stiegeler, Nicola Magro, Daniel Scala, Silas Lovato, Cédric Saladin, Robin Kern, Simon Vosseler, Alessio Forgione, Colin Meyer, Nicolas Costeggioli. – Verwarnungen: 42. Simon Vosseler, 48. Jethusan Vasanthakumar, 51. Sebastian Rüst.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.04.2022 21:57 Uhr.