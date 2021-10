3. Liga, Gruppe 1 Oberwil setzt Siegesserie auch gegen Concordia Basel fort Oberwil setzt seine Siegesserie auch gegen Concordia Basel fort. Das 4:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

Gleichstand war in der 12. Minute hergestellt: Burak Durmus traf für Concordia BS. In der 44. Minute war es an Daniel Scala, Oberwil 1:0 in Führung zu bringen. In der 49. Minute baute Nicola Magro den Vorsprung für Oberwil auf zwei Tore aus (2:0). Oberwil erhöhte in der 60. Minute seine Führung durch Raoul Bernasconi weiter auf 3:0.

Oberwil erhöhte in der 65. Minute seine Führung durch Sander Arets weiter auf 4:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Gazmend Brahimi, der in der 85. Minute die Führung für Concordia BS auf 0:4 ausbaute.

Bei Oberwil erhielten Pascal Michel (46.), Ricardo Pereira de Sousa (73.) und Lorenzo Agostini (76.) eine gelbe Karte. Concordia Basel blieb ohne Karte.

In der Abwehr gehört Oberwil zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Die Abwehr von Concordia Basel kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Defensive 19 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Mit dem Sieg rückt Oberwil um einen Platz nach vorne. 14 Punkte bedeuten Rang 4. Oberwil hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Oberwil tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Black Stars an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 10. Oktober statt (17.00 Uhr, Buschweilerhof, Basel).

Nach der Niederlage büsst Concordia Basel einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit fünf Punkten auf Rang 12. Concordia Basel hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Vier Spiele gingen verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Concordia Basel in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Therwil. Diese Begegnung findet am 10. Oktober statt (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Oberwil - FC Concordia Basel 4:2 (1:0) - Eisweiher, Oberwil – Tore: 12. Burak Durmus 0:0. 44. Daniel Scala 1:0. 49. Nicola Magro 2:0. 60. Raoul Bernasconi 3:0. 65. Sander Arets 4:0. 85. Gazmend Brahimi 4:0. – Oberwil: Yves Wenker, Daniel Scala, Florian Stiegeler, John Winter, Adrian Bayerl, Cédric Saladin, Nicola Magro, Ricardo Pereira de Sousa, Robin Kern, Simon Vosseler, Pascal Michel. – Concordia Basel: Christian D Avolio, Reto Bornhauser, Vildan Aliji, Rehman Arif, Orkun Cetin, Saharat Schaffner, Gazmend Brahimi, Leo Marjanovic, Elid Basha, Burak Durmus, Vildon Memeti. – Verwarnungen: 35. Vildan Aliji, 46. Pascal Michel, 73. Ricardo Pereira de Sousa, 76. Lorenzo Agostini.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Zwingen - FC Laufen 1:2, FC Oberwil - FC Concordia Basel 4:2, FC Schwarz-Weiss b - FC Bubendorf 2:2, AC Rossoneri - BCO Alemannia Basel 2:0, FC Therwil - FC Gelterkinden 7:0, FC Black Stars - SC Binningen 8:1, FC Breitenbach - US Olympia 1963 1:0

Tabelle: 1. FC Laufen 7 Spiele/19 Punkte (25:6). 2. FC Therwil 7/15 (25:11), 3. FC Black Stars 7/15 (27:17), 4. FC Oberwil 7/14 (16:9), 5. AC Rossoneri 7/12 (16:13), 6. SC Binningen 7/12 (16:18), 7. FC Bubendorf 7/11 (18:15), 8. FC Schwarz-Weiss b 7/10 (14:13), 9. FC Zwingen 7/8 (18:16), 10. FC Gelterkinden 7/7 (12:22), 11. FC Breitenbach 7/7 (12:17), 12. FC Concordia Basel 7/5 (9:19), 13. US Olympia 1963 7/3 (10:17), 14. BCO Alemannia Basel 7/0 (4:29).

