4. Liga, Gruppe 3 Oberwil sorgt bei Reinach für Überraschung Überraschung bei Oberwil gegen Reinach: Der Tabellenachte (Oberwil) hat am Samstag auswärts den Tabellendritten 6:4 besiegt.

Das erste Tor der Partie erzielte Deniz Kececi für Oberwil. In der 8. Minute traf er zum 1:0. Adrian Bayerl sorgte in der 13. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Oberwil. Floriano Calo sorgte in der 15. Minute für Reinach für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Für den 2:2-Ausgleich für Reinach in der 26. Minute war wiederum Floriano Calo verantwortlich. Ivica Ohnjec traf in der 37. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Oberwil. Oberwil baute die Führung in der 58. Minute (Eloy Seoane Sanchez) weiter aus (4:2).

Die 75. Minute brachte für Reinach den Anschlusstreffer zum 3:4. Erfolgreich war wiederum Floriano Calo. Manuel Opprecht erhöhte in der 82. Minute zur 5:3-Führung für Oberwil. Yannick Strub sorgte in der 89. Minute für Reinach für den Anschlusstreffer zum 4:5. In der 95. Minute sorgte Manuel Opprecht für den Schlusspunkt: er traf zum 6:4 für Oberwil.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Oberwil sah Matthias Mächler (69.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Oberwil weitere vier gelbe Karten. Bei Reinach erhielten Yannick Strub (24.) und Mahir Hür (68.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Oberwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.1 Mal pro Partie.

Dass Reinach so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Die total 21 Gegentore in zehn Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.4 Toren pro Match (Rang 2).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Oberwil. 13 Punkte bedeuten Rang 7. Oberwil hat bisher zweimal gewonnen und sechsmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Oberwil in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Ettingen. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (30. März) (20.00 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Für Reinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 3. Reinach hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Reinach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SC Dornach a (Platz 8). Diese Begegnung findet am 2. April statt (15.00 Uhr, Sportanlage Gigersloch, Dornach).

Telegramm: FC Reinach - FC Oberwil 4:6 (2:3) - Fiechten, Reinach – Tore: 8. Deniz Kececi 0:1. 13. Adrian Bayerl 0:2. 15. Floriano Calo 1:2. 26. Floriano Calo 2:2. 37. Ivica Ohnjec 2:3. 58. Eloy Seoane Sanchez 2:4. 75. Floriano Calo 3:4. 82. Manuel Opprecht 3:5. 89. Yannick Strub 4:5. 95. Manuel Opprecht 4:6. – Reinach: Lukas Doppler, Alessandro Quagliana, Fabian Huber, Alain Kaiser, Sven David, Linus Baumberger, Lazar Peric, Mahir Hür, Yannick Stücklin, Yannick Strub, Floriano Calo. – Oberwil: Manuel Schneider, Dominic Boltshauser, Deniz Kececi, Cédric Hartmann, Adrian Bayerl, Eloy Seoane Sanchez, Tobias Schlatter, Matthias Mächler, Manuel Opprecht, Ivica Ohnjec, Pascal Michel. – Verwarnungen: 24. Yannick Strub, 24. Matthias Mächler, 28. Adrian Bayerl, 33. Pascal Michel, 68. Mahir Hür, 90. Eloy Seoane Sanchez – Ausschluss: 69. Matthias Mächler.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2023 17:44 Uhr.