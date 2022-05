4. Liga, Gruppe 3 Oberwil und Riederwald spielen Remis Je ein Punkt für Oberwil und Riederwald: Die Teams trennen sich 1:1

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Oberwil die Führung. Torschütze in der 7. Minute war Marc Spies. Den Ausgleich erzielte Manuel Opprecht in der 24. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Riederwald für Hiram Mondragon Molina (48.) und Tuna Sen (90.). Für Oberwil gab es keine Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Oberwil: Mit 29 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Oberwil hat bisher neunmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Oberwil geht es auswärts gegen FC Brislach (Platz 11) weiter. Das Spiel findet am 22. Mai statt (15.30 Uhr, Niedermatt, Kleinlützel).

Für Riederwald hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 9. Riederwald hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Riederwald tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Röschenz an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 21. Mai statt (17.00 Uhr, Riederwald, Riederwald/Liesberg).

Telegramm: FC Oberwil - FC Riederwald 1:1 (1:1) - Eisweiher, Oberwil – Tore: 7. Marc Spies 0:1. 24. Manuel Opprecht 1:1. – Oberwil: Tobias Hollinger, Timo Grütter, Thierry Geissmann, Deniz Kececi, Pascal Wellig, Jan Studinger, Ivica Ohnjec, Dominic Boltshauser, Erkan Tinas, Clifford Otieno Ouma, Manuel Opprecht. – Riederwald: François Abt, Nicola Steiner, Martin Henz, Hiram Mondragon Molina, Tuna Sen, Simon Widmer, Colin Christ, Karim Schäfer, Yannis Grun, Marc Spies, José Ivan Parada Jaramillo. – Verwarnungen: 48. Hiram Mondragon Molina, 90. Tuna Sen.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.05.2022 09:33 Uhr.