2. Liga Old Boys mit Sieg gegen Amicitia Riehen – Jonas Blatter entscheidet Spiel Old Boys gewinnt am Sonntag zuhause gegen Amicitia Riehen 1:0.

Die Entscheidung fiel in der ersten Halbzeit. In der 28. Minute schoss Jonas Blatter das 1:0.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Nikola Duspara von Amicitia Riehen erhielt in der 83. Minute die gelbe Karte.

Old Boys bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 7. Old Boys hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Old Boys spielt das nächste Spiel nach der Winterpause in einem Heimspiel gegen SV Muttenz (Platz 8). Die Partie findet am 19. März statt ( Uhr, Schützenmatte, Basel).

Für Amicitia Riehen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 11. Für Amicitia Riehen ist es bereits die achte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Amicitia Riehen gingen unentschieden aus.

Für Amicitia Riehen geht es nach der Winterpause auf fremdem Terrain gegen FC Gelterkinden (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 19. März statt (17.00 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Telegramm: BSC Old Boys - FC Amicitia Riehen 1:0 (1:0) - Schützenmatte, Basel – Tor: 28. Jonas Blatter 1:0. – Old Boys: Semir Erovic, Mattia Durante, Maximilian Mamot, Dominik Situm, Francesco Savoca, Aimé Kusa Massa, Tizian Todaro, Marco Baumann, Harry Bonetti, Jonas Blatter, Kerim Yilmaz. – Amicitia Riehen: David Heutschi, Jordy Figueira, Linus Kaufmann, Colin Ramseyer, Sandro Carollo, Nikola Duspara, Danaj Mäder, Nabil Nacer Boulahdid, Pasquale Luca Cammarota, Luzius Döbelin, Leo Cadalbert. – Verwarnungen: 83. Nikola Duspara.

Tabelle: 1. FC Pratteln 12 Spiele/31 Punkte (35:11). 2. FC Allschwil 12/28 (33:11), 3. FC Aesch 12/27 (42:15), 4. FC Reinach 12/22 (29:25), 5. FC Dardania 12/17 (26:29), 6. FC Wallbach-Zeiningen 12/16 (23:22), 7. BSC Old Boys 11/15 (19:19), 8. SV Muttenz 12/15 (27:30), 9. FC Möhlin-Riburg/ACLI 12/13 (20:23), 10. FC Gelterkinden 12/11 (20:28), 11. FC Amicitia Riehen 11/8 (11:26), 12. SV Sissach 12/6 (19:43), 13. FC Birsfelden 12/4 (14:36), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

