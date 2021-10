2. Liga Old Boys und Reinach spielen unentschieden 1:1 lautet das Resultat zwischen Old Boys und Reinach. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Stefano Lucchi traf in der 16. Minute zum 0:1. Den Ausgleich erzielte Abdou Ndiaye in der 59. Minute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Yannis Friedli von Reinach erhielt in der 45. Minute die gelbe Karte.

Mit dem Unentschieden macht Old Boys ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 8. Old Boys hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Old Boys geht es auswärts gegen FC Wallbach-Zeiningen (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 30. Oktober statt (18.30 Uhr, Buhnacker, Wallbach).

Für Reinach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 4. Reinach hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Reinach in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Gelterkinden. Zu diesem Spiel kommt es am 31. Oktober (14.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: BSC Old Boys - FC Reinach 1:1 (0:1) - Schützenmatte, Basel – Tore: 16. Stefano Lucchi 0:1. 59. Abdou Ndiaye 1:1. – Old Boys: Semir Erovic, Harry Bonetti, Dominik Situm, Maximilian Mamot, Mattia Durante, Marco Baumann, Tizian Todaro, Jordanco Danev, Kerim Yilmaz, Abdou Ndiaye, Jonas Blatter. – Reinach: Claudio Serratore, Stefan Rau, Yannis Friedli, Nick Oppliger, Andreas Schöne, Alejandro Altermatt, Stefano Lucchi, Luca Manieri, Valentin Jahn, Valerio Ronchi, Misha Wyden. – Verwarnungen: 45. Yannis Friedli.

Tabelle: 1. FC Pratteln 10 Spiele/25 Punkte (26:8). 2. FC Allschwil 10/22 (26:9), 3. FC Aesch 10/21 (33:12), 4. FC Reinach 11/19 (24:22), 5. FC Dardania 11/17 (25:25), 6. FC Wallbach-Zeiningen 10/15 (17:15), 7. FC Möhlin-Riburg/ACLI 10/13 (17:15), 8. BSC Old Boys 10/12 (16:17), 9. SV Muttenz 10/12 (18:23), 10. FC Gelterkinden 10/10 (13:19), 11. SV Sissach 10/6 (13:33), 12. FC Amicitia Riehen 10/5 (8:24), 13. FC Birsfelden 10/4 (12:26), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.10.2021 10:47 Uhr.