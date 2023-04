4. Liga, Gruppe 4 Olympia 1963 gewinnt klar gegen Steinen Basel Olympia 1963 behielt im Spiel gegen Steinen Basel am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:0.

Sämtliche drei Tore für Olympia 1963 fielen in nur 17 Minuten: In der 63. Minute schoss Nilton Andre Altamirano Semino Olympia 1963 mittels Elfmeter in Führung (1:0). Olympia 1963 baute die Führung in der 69. Minute (Maxime Metenier) weiter aus (2:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Adama Kiendrebeogo, der in der 80. Minute die Führung für Olympia 1963 auf 3:0 ausbaute.

Steinen Basel kassierte vier gelbe Karten. Keine einzige Karte erhielt Olympia 1963.

Die Offensive von Olympia 1963 hat bislang häufig überzeugt: In 14 Spielen hat sie total 65 Tore erzielt, was einem Schnitt von 4.1 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Olympia 1963 bleibt Leader: Nach 16 Spielen hat das Team 34 Punkte. Olympia 1963 hat bisher elfmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Olympia 1963 spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Schwarz-Weiss (Rang 7). Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (17.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Für Steinen Basel hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 4. Steinen Basel hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Steinen Basel geht es auswärts gegen FC Allschwil (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 30. April statt (14.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: SC Steinen Basel - US Olympia 1963 0:3 (0:0) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 63. Nilton Andre Altamirano Semino (Penalty) 0:1.69. Maxime Metenier 0:2. 80. Adama Kiendrebeogo 0:3. – Steinen Basel: Tobias Saladin, Edi Basha, Antonio Russo, Noah Ozan Pereira, Luca Bozzo, Besart Hasimi, Erin Ziba, Jorge Lopez Sanchez, Elid Basha, Burak Durmus, Rilind Muhaxheri. – Olympia 1963: Ali Kolat, Adel Harajem, Samuel Gugenheim, Christian Luis Coca Figueredo, Wesley Henrique Lima Dos Santos, Fabio Micael Neto Teixeira, Ibrahin Soto Caballero, Maxime Metenier, Bastien Jerent, Soufiane Ajamri, Ouassim Yahyaoui. – Verwarnungen: 37. Besart Hasimi, 55. Elid Basha, 65. Erin Ziba, 80. Ismail Mahmoud.

