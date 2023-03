4. Liga, Gruppe 4 Olympia 1963 setzt Siegesserie auch gegen Allschwil fort Olympia 1963 setzt seine Siegesserie auch gegen Allschwil fort. Das 5:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den achten Vollerfolg in Folge.

Erblind Gashi erzielte in der 16. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Olympia 1963. Maxime Metenier sorgte in der 22. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Olympia 1963. Nilton Andre Altamirano Semino baute in der 39. Minute die Führung für Olympia 1963 weiter aus (3:0).

M'Hamed Bourezg baute in der 70. Minute die Führung für Olympia 1963 weiter aus (4:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Samuel Gugenheim, der in der 90. Minute die Führung für Olympia 1963 auf 5:0 ausbaute.

Allschwil kassierte vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Olympia 1963, Ibrahin Soto Caballero (17.) kassierte sie.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.8 hat die Abwehr von Olympia 1963 ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 56 geschossenen Toren Rang 1.

Olympia 1963 bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach 13 Spielen hat das Team 27 Punkte. Für Olympia 1963 ist es der achte Sieg in Serie.

Olympia 1963 bestreitet als nächstes daheim das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Türkgücü Basel. Diese Begegnung findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Für Allschwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 5. Allschwil hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Allschwil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Bosna Basel (Platz 7). Diese Begegnung findet am 25. März statt (20.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: FC Allschwil - US Olympia 1963 0:5 (0:3) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 16. Erblind Gashi 0:1. 22. Maxime Metenier 0:2. 39. Nilton Andre Altamirano Semino 0:3. 70. M'Hamed Bourezg 0:4. 90. Samuel Gugenheim 0:5. – Allschwil: Lenny Marksteiner, Manuel Jonasch, Jamie Jon Gartmann, Dominik Vogel, Federico Panazzolo, Yannick Schönenberger, Sandro Vielmi, Nikolas Brunschwig, Granit Emini, Janis Birrer, Turuu Tuvd. – Olympia 1963: Ali Kolat, Fabio Micael Neto Teixeira, Samuel Gugenheim, Nadir Boulghobra, Wesley Henrique Lima Dos Santos, Bastien Jerent, Ibrahin Soto Caballero, Nilton Andre Altamirano Semino, Bilal Kemiha, Erblind Gashi, Maxime Metenier. – Verwarnungen: 5. Sandro Vielmi, 17. Ibrahin Soto Caballero, 30. Yannick Schönenberger, 60. Nicola Weibel, 90. Jamie Jon Gartmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.03.2023 06:37 Uhr.

