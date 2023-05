4. Liga, Gruppe 4 Olympia 1963 setzt Siegesserie auch gegen Münchenstein FC fort Olympia 1963 setzt seine Siegesserie auch gegen Münchenstein FC fort. Das 4:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie.

In der 4. Minute war es an Maxime Metenier, Olympia 1963 1:0 in Führung zu bringen. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Olympia 1963 stellte Ouassim Yahyaoui in Minute 44 her. Olympia 1963 erhöhte in der 58. Minute seine Führung durch Nilton Andre Altamirano Semino weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Christian Luis Coca Figueredo in der 70. Minute, als er für Olympia 1963 zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Münchenstein FC erhielten Mirko Rastelli (75.) und Dominik Schmitz (82.) eine gelbe Karte. Olympia 1963 blieb ohne Karte.

Die Offensive von Olympia 1963 hat bislang häufig überzeugt: In 17 Spielen hat sie total 77 Tore erzielt, was einem Schnitt von 4.1 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Münchenstein FC kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Olympia 1963 bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 19 Spielen bei 43 Punkten. Olympia 1963 hat bisher 14mal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Olympia 1963 auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte Inter Basel. Das Spiel findet am 21. Mai statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Für Münchenstein FC hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 9. Nach zwei Siegen in Serie verliert Münchenstein FC erstmals wieder.

Im nächsten Spiel kriegt es Münchenstein FC in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Allschwil (Platz 8) zu tun. Das Spiel findet am 21. Mai statt (13.00 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Telegramm: US Olympia 1963 - FC Münchenstein b 4:0 (2:0) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 4. Maxime Metenier 1:0. 44. Ouassim Yahyaoui 2:0. 58. Nilton Andre Altamirano Semino 3:0. 70. Christian Luis Coca Figueredo 4:0. – Olympia 1963: Ali Kolat, Nadir Boulghobra, Samuel Gugenheim, Christian Luis Coca Figueredo, Wesley Henrique Lima Dos Santos, Fabio Micael Neto Teixeira, Ibrahin Soto Caballero, Nilton Andre Altamirano Semino, Bastien Jerent, Erblind Gashi, Maxime Metenier. – Münchenstein FC: Rafael Meier, Rémy Müggler, Noah Stadelmann, Mirko Rastelli, Riccardo Liebster, Alessio Zanandrea, Samir Schilling, Tobia Hiltensperger, Dominique Seelig, Tim Fischler, Mario Peter. – Verwarnungen: 75. Mirko Rastelli, 82. Dominik Schmitz.

