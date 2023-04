4. Liga, Gruppe 4 Olympia 1963 setzt Siegesserie auch gegen Schwarz-Weiss fort – Siegesserie von Schwarz-Weiss gebrochen Olympia 1963 setzt seine Siegesserie auch gegen Schwarz-Weiss fort. Das 3:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

Das Tor von Bilal Kemiha in der 6. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Olympia 1963. Mit seinem Tor in der 46. Minute brachte Erblind Gashi Olympia 1963 mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Bastien Jerent schoss das 3:0 (85. Minute) für Olympia 1963 und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Gelbe Karten gab es bei Schwarz-Weiss für Alessandro Zarola (30.), Alessio Zarola (30.) und Nuno Miguel De Moura (34.). Die einzige gelbe Karte bei Olympia 1963 erhielt: Bilal Kemiha (83.)

Dass Olympia 1963 viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 15 Spielen hat Olympia 1963 durchschnittlich 4 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Olympia 1963 verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach 17 Spielen bei 37 Punkten. Für Olympia 1963 ist es der dritte Sieg in Serie.

Olympia 1963 spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FF Brüglingen Basel (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (11.00 Uhr, Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45,).

Für Schwarz-Weiss hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 7. Schwarz-Weiss hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Schwarz-Weiss wartet im nächsten Spiel zuhause das achtplatzierte Team FC Allschwil, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 7. Mai statt (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: US Olympia 1963 - FC Schwarz-Weiss 3:0 (2:0) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 6. Bilal Kemiha 1:0. 46. Erblind Gashi 2:0. 85. Bastien Jerent 3:0. – Olympia 1963: Ali Kolat, Fabio Micael Neto Teixeira, Samuel Gugenheim, Christian Luis Coca Figueredo, Wesley Henrique Lima Dos Santos, Nilton Andre Altamirano Semino, Bilal Kemiha, Ibrahin Soto Caballero, Bastien Jerent, Soufiane Ajamri, Maxime Metenier. – Schwarz-Weiss: Yannik Schmöller, Mattia Fahrländer, Julian Tanner, Dominic Cussigh, Laurin Van der Haegen, Simeon Jackman, Nuno Miguel De Moura, Alessio Zarola, Alessandro Zarola, Benjamin Penayo, Melih Can Erdal. – Verwarnungen: 30. Alessandro Zarola, 30. Alessio Zarola, 34. Nuno Miguel De Moura, 83. Bilal Kemiha.

