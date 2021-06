2. Liga Pascal Rietmann führt Old Boys mit drei Toren zum Sieg gegen Laufen Sieg für Old Boys: Gegen Laufen gewinnt das Team am Samstag zuhause 6:0.

(chm)

Drei seiner Tore schoss Old Boys in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit. Laufen war überhaupt kein Treffer vergönnt.

Matchwinner für Old Boys war Pascal Rietmann, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Old Boys waren: Marius Blatter (2 Treffer) und Kevin Costa Lois (1 Treffer)

Gelbe Karten gab es bei Laufen für Lars Kölliker (17.), Marco Kofmehl (67.) und Simon Steiner (81.). Die einzige gelbe Karte bei Old Boys erhielt: Frederic Schmuziger (20.)

Old Boys machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 10. Für Old Boys ist es der zweite Sieg in Serie. Old Boys konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Old Boys ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Laufen verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Laufen hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Laufen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: BSC Old Boys - FC Laufen 6:0 (3:0) - Schützenmatte, Basel – Tore: 33. Pascal Rietmann 1:0. 36. Kevin Costa Lois 2:0. 45. Pascal Rietmann 3:0. 49. Marius Blatter 4:0. 70. Marius Blatter 5:0. 87. Pascal Rietmann 6:0. – Old Boys: Cenk Fidan, Leonardo Farenga, Ugur Findik, Pascal Rietmann, Elia Bottacin, Marius Blatter, Frederic Schmuziger, Onur Hakan Akbulut, Maurin Gut, Vincent Leuthard, Kevin Costa Lois. – Laufen: Daniel Steiner, Gentonis Veseli, Silvan Tschan, Marco Kofmehl, Simon Steiner, Jan Ganster, Lars Kölliker, Christoph Stenz, Flakron Abdullahu, Enis Bufaj, Philipp Schmidlin. – Verwarnungen: 17. Lars Kölliker, 20. Frederic Schmuziger, 67. Marco Kofmehl, 81. Simon Steiner.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Möhlin-Riburg/ACLI - FC Dardania 10:2, FC Birsfelden - FC Aesch 2:2, SV Muttenz - FC Concordia Basel 1:3, FC Reinach - FC Black Stars 2:0, AS Timau Basel - FC Gelterkinden 2:3, FC Pratteln - FC Wallbach-Zeiningen 2:0, BSC Old Boys - FC Laufen 6:0

Tabelle: 1. FC Concordia Basel 13 Spiele/36 Punkte (54:13). 2. FC Reinach 13/23 (32:27), 3. FC Birsfelden 13/22 (28:23), 4. FC Pratteln 13/20 (31:26), 5. SV Muttenz 13/19 (33:35), 6. FC Aesch 13/19 (29:25), 7. FC Dardania 13/18 (27:43), 8. FC Wallbach-Zeiningen 13/17 (24:36), 9. FC Gelterkinden 13/16 (19:22), 10. BSC Old Boys 13/16 (29:25), 11. FC Möhlin-Riburg/ACLI 13/16 (37:38), 12. FC Black Stars 13/13 (25:31), 13. AS Timau Basel 13/13 (24:30), 14. FC Laufen 13/12 (22:40).

