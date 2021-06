3. Liga, Gruppe 1 Penaltytor bringt Aesch Unentschieden gegen Breitenbach Im Spiel zwischen Breitenbach und Aesch gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 65. Minute schoss Lukas Wyss das 1:0. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Ilija Bosnjak traf in der 90. Minute für Breitenbach zum Ausgleich.

Bei Aesch erhielten Jeremy Pursell (41.), Stefan Gempeler (66.) und Nicola Wetzel (89.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Breitenbach, Sebastian Jermann (54.) kassierte sie.

Nach dem Unentschieden verliert Breitenbach zwei Plätze in der Tabelle und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 7. Breitenbach hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Breitenbach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Der eine gewonnene Punkt hat für Aesch nicht ausgereicht für eine Verbesserung in der Tabelle: Das Team bleibt auf dem letzten Platz (fünf Punkte). Aesch hat bisher einmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Liestal kriegt es Aesch als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 27. Juni (13.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Telegramm: FC Breitenbach - FC Aesch 1:1 (0:0) - Sportanlage Grien, Breitenbach – Tore: 65. Lukas Wyss 1:0. 90. Ilija Bosnjak (Penalty) 1:1. – Breitenbach: Fitim Shala, Ramon Trösch, Aurelian Merckx, Jonas Ruchti, Michael Krug, Valmir Rexhepi, Silvan Walliser, Sebastian Jermann, Marco Borer, Tobias Oesch, Lukas Wyss. – Aesch: Yannick Moll, Stefan Gempeler, Yves Meier, Ilija Bosnjak, Gianluca Celant, Romeo Bitto, Robert Kvasina, Jeremy Pursell, Sacha Bourquin, Matej Lilic, Nico Fruncillo. – Verwarnungen: 41. Jeremy Pursell, 54. Sebastian Jermann, 66. Stefan Gempeler, 89. Nicola Wetzel.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: SC Binningen - FC Gelterkinden 2:2, FC Liestal - FC Arlesheim 3:3, FC Breitenbach - FC Aesch 1:1, FC Rheinfelden - SC Dornach 5:1, FC Lausen 72 - NK Posavina 3:2

Tabelle: 1. SV Sissach 24 Spiele/31 Punkte (38:17). 2. US Olympia 1963 24/26 (33:7), 3. FC Stein 25/22 (42:30), 4. FC Liestal 25/19 (33:34), 5. FC Rheinfelden 25/19 (34:24), 6. FC Lausen 72 25/19 (31:27), 7. FC Breitenbach 25/18 (33:25), 8. SC Binningen 25/18 (37:30), 9. FC Gelterkinden 25/17 (19:31), 10. FC Schwarz-Weiss a 25/16 (33:24), 11. NK Posavina 25/8 (23:42), 12. FC Arlesheim 25/8 (32:44), 13. SC Dornach 25/6 (18:41), 14. FC Aesch 25/5 (20:50).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS.

