4. Liga, Gruppe 2 Penaltytor bringt Alemannia Basel Unentschieden gegen Birsfelden Im Spiel zwischen Birsfelden und Alemannia Basel hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 5:5.

(chm)

Birsfelden war zweimal in Führung. Alemannia Basel lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 5:5 schaffte Alemannia Basel in der 57. Minute.

Das Spiel war ein stetes Hin und Her. Beide Teams erkämpften sich zeitweise einen Vorsprung von zwei und mehr Toren.

In der 48. Minute erzielte Dorian Perez für Birsfelden die 4:3-Führung. Mit seinem Tor in der 52. Minute brachte wiederum Luke Mc Guinness Birsfelden mit zwei Treffern 5:3 in Führung. Sandro Jeraj sorgte in der 54. Minute für Alemannia Basel für den Anschlusstreffer zum 4:5. Lediglich drei Minuten nach dem 4:5 traf Sandro Jeraj in der 57. Minute für Alemannia Basel zum 5:5-Ausgleich. Er traf damit bereits zum dritten Mal in der Partie.

Matchwinner für Birsfelden war Luke Mc Guinness, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Birsfelden waren: Fakon Destani (1 Treffer) und Dorian Perez (1 Treffe.) bei Alemannia Basel schoss Sandro Jeraj gleich drei Tore. Die weiteren Torschützen für Alemannia Basel waren: Nicola Pol (1 Treffer) und Josip Brisevac (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Birsfelden erhielten Luke Mc Guinness (86.) und Cristian Tiscar Martinez (90.) eine gelbe Karte. Alemannia Basel blieb ohne Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Birsfelden nicht verändert. Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Birsfelden hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Birsfelden spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Münchenstein a (Platz 4). Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (20.15 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Alemannia Basel bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 38 Punkte. Alemannia Basel hat bisher zwölfmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Alemannia Basel zuhause mit FC Srbija 1968 (Platz 7) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 20. Mai statt (17.00 Uhr, Hörnli, Basel).

Telegramm: FC Birsfelden - BCO Alemannia Basel 5:5 (3:3) - Sternenfeld, Birsfelden – Tore: 1. Nicola Pol 0:1. 8. Josip Brisevac 0:2. 9. Luke Mc Guinness 1:2. 13. Luke Mc Guinness 2:2. 27. Fakon Destani 3:2. 44. Sandro Jeraj 3:3. 48. Dorian Perez 4:3. 52. Luke Mc Guinness 5:3. 54. Sandro Jeraj 5:4. 57. Sandro Jeraj (Penalty) 5:5. – Birsfelden: Gabriel Torquato, Dorian Perez, Nicola Leibundgut, Samuel Lavater, Timo Michael Kraft, Cyrill Rohrer, Fakon Destani, Besnik Krasniqi, Noris Bajrami, Alessandro Vigliano, Luke Mc Guinness. – Alemannia Basel: Cédric Federer, Josip Brisevac, David Aleksic, Dénes Zoltan Kövi, Luis Keller, Noah Bortolussi, Marc Schielly, Timotheus Zeiser, Jonas Mall, Nicola Pol, Julian Müggler. – Verwarnungen: 86. Luke Mc Guinness, 90. Cristian Tiscar Martinez.

