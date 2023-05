4. Liga, Gruppe 1 Penaltytor bringt Eiken Unentschieden gegen Pratteln Je ein Punkt für Eiken und Pratteln: Die Teams trennen sich 1:1

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Janis Dannmeyer traf in der 55. Minute zum 0:1. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Marc Troller traf in der 90. Minute für Pratteln zum Ausgleich.

Im Spiel gab es total elf Karten. Bei Eiken sah André Rickenmann (95.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Livio Bolognese (70.), Fabian Wüthrich (71.) und André Rickenmann (87.). Bei Pratteln sah Arian Balazi (95.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Pratteln weitere sechs gelbe Karten.

Eiken schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Die total 74 Tore in 20 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.7 Toren pro Match.

Eiken bleibt trotz dem Unentschieden Leader Das Team hat nach 20 Spielen 52 Punkte auf dem Konto. Eiken hat bisher 16mal gewonnen, nie verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Eiken auswärts gegen das drittplatzierte Team FC Kaiseraugst zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Im Liner, Kaiseraugst).

Für Pratteln hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 41 Punkten auf Rang 4. Pratteln hat bisher 13mal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Pratteln in einem Heimspiel mit FC Rheinfelden 1909 (Platz 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 4. Juni statt (17.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Telegramm: FC Eiken - FC Pratteln 1:1 (0:0) - Sportanlage Netzi, Eiken, – Tore: 55. Janis Dannmeyer 0:1. 90. Marc Troller (Penalty) 1:1. – Eiken: Martin Wüthrich, André Rickenmann, Roberto Rizza, Enrico Vezzani, Sandro Schlatter, Livio Bolognese, Hugo Mangnus, Lawrence Roskosch, Silvan Saladin, Fabian Wüthrich, Marc Troller. – Pratteln: Nicolas Kent, Arian Balazi, Jack Onpeng, Robin Manuel Risch, Jorma Isenschmid, Janis Dannmeyer, Idriz Basic, Aldin Becirovic, Gani Selishta, Semih Cin, Gabriel Andrijasevic. – Verwarnungen: 11. Robin Manuel Risch, 16. Idriz Basic, 44. Arian Balazi, 49. Aldin Becirovic, 70. Livio Bolognese, 71. Fabian Wüthrich, 84. Gabriel Andrijasevic, 87. André Rickenmann, 93. Gani Selishta – Ausschlüsse: 95. André Rickenmann, 95. Arian Balazi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.05.2023 01:55 Uhr.