3. Liga, Gruppe 2 Penaltytor bringt Gelterkinden Unentschieden gegen Breitenbach Im Spiel zwischen Gelterkinden und Breitenbach gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

Gelterkinden geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 96. Minute doch noch einen Punkt.

Den Auftakt machte Michael Hänggi, der in der 40. Minute für Breitenbach zum 1:0 traf. Nach nur fünf Minuten machte Till Bösch die Führung schon wieder zunichte. Jonah Hänggi traf in der 73. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Breitenbach. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Sharujan Sachithananthan, sorgte in der 96 für den Ausgleich für Gelterkinden.

Bei Gelterkinden erhielten Giulian Masi (31.), Colin Droll (46.) und Linus Martin (80.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Breitenbach erhielt: Valdon Berbatovci (95.)

In der Tabelle steht Gelterkinden nach dem 14. Spiel auf Rang 11.

Gelterkinden trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Oberdorf (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 18. März statt (18.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Breitenbach reiht sich nach dem Spiel auf Rang 1 ein.

Breitenbach spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: SV Muttenz (Rang 10). Das Spiel findet am 18. März statt (18.00 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Telegramm: FC Gelterkinden - FC Breitenbach 2:2 (1:1) - Wolfstiege, Gelterkinden – Tore: 40. Michael Hänggi 0:1. 45. Till Bösch 1:1. 73. Jonah Hänggi 1:2. 96. Sharujan Sachithananthan (Penalty) 2:2. – Gelterkinden: Michael Fuhrer, Manuel Wiederkehr, Alexander Thommen, Mike Weisskopf, Giulian Masi, Joel Schmid, Linus Martin, Till Bösch, Sharujan Sachithananthan, Colin Droll, Mike Kaufmann. – Breitenbach: Alex Vosseler, Ömer Uzakgider, Valdon Berbatovci, Michael Krug, Tobias Oesch, Jonah Hänggi, Michael Hänggi, Silvan Walliser, Michael Schneider, Michael Misev, Michael Mihaye. – Verwarnungen: 31. Giulian Masi, 46. Colin Droll, 80. Linus Martin, 95. Valdon Berbatovci.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

