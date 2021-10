4. Liga, Gruppe 4 Pflichtsieg für Kleinhüningen gegen Steinen Basel Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 1 vs. 10) ist Kleinhüningen am Sonntag seiner Favoritenrolle gegen Steinen Basel gerecht geworden und hat auswärts 4:2 gewonnen.

(chm)

Den Auftakt machte Yannick Bischof, der in der 10. Minute für Kleinhüningen zum 1:0 traf. Egzon Abazi sorgte in der 15. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Kleinhüningen. Mit einem weiteren Tor sorgte Egzon Abazi in der 40. Minute für das 3:0 für Kleinhüningen.

Kleinhüningen erhöhte in der 44. Minute seine Führung durch Edon Rahmani weiter auf 4:0. Fabio Martins Dias verkürzte in der 69. Minute den Rückstand von Steinen Basel auf 1:4. In der 73. Minute sorgte Yannik Gysin noch für Resultatkosmetik für Steinen Basel. Er traf zum 2:4-Schlussstand.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Kleinhüningen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.1 Tore pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Steinen Basel ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 26 Tore in sechs Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.3 Toren pro Spiel (Rang 11).

Kleinhüningen bleibt Leader: Das Team hat nach sieben Spielen 19 Punkte auf dem Konto. Kleinhüningen hat bisher sechsmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Kleinhüningen geht es in einem Heimspiel gegen FC Schwarz-Weiss (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 9. Oktober (17.00 Uhr, Sportplatz Schorenmatte, Basel).

Für Steinen Basel hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 10. Steinen Basel hat bisher einmal gewonnen und fünfmal verloren.

Mit dem viertplatzierten AS Timau Basel kriegt es Steinen Basel als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 10. Oktober statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: SC Steinen Basel b - VfR Kleinhüningen 2:4 (0:4) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 10. Yannick Bischof 0:1. 15. Egzon Abazi 0:2. 40. Egzon Abazi 0:3. 44. Edon Rahmani 0:4. 69. Fabio Martins Dias 1:4. 73. Yannik Gysin 2:4. – Steinen Basel: Tobias Saladin, Fionn Bumann, Jairo Victor Poma Bonilla, Emre Iskender, Fabio Villani, Aderaldo Antonio De Jesus Tavares Abina, Antonio Russo, Simon Ceppi, Antonio Manuel Gomes De Castro, Yannik Gysin, Luca Bozzo. – Kleinhüningen: Marc Back, David Elma, Axhi Ademaj, Christian Taubhorn, Gazmend Selishta, Egzon Abazi, Edon Rahmani, Valentin Roos, Dean Ledermann, Yannick Bischof, Nawid Gafuhrzada. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Dardania - FC Allschwil 6:4, SC Steinen Basel b - VfR Kleinhüningen 2:4, FC Türkgücü Basel - AS Timau Basel 6:1, FC Schwarz-Weiss - SC Binningen b 0:5, FC Bosna Basel - US Bottecchia BS 1:2

Tabelle: 1. VfR Kleinhüningen 7 Spiele/19 Punkte (22:10). 2. SC Binningen b 7/18 (33:9), 3. FC Türkgücü Basel 6/10 (18:15), 4. AS Timau Basel 7/10 (18:22), 5. FC Schwarz-Weiss 6/9 (11:12), 6. FF Brüglingen Basel 6/9 (17:13), 7. FC Bosna Basel 6/7 (9:13), 8. US Bottecchia BS 6/7 (8:16), 9. FC Allschwil 7/7 (16:18), 10. SC Steinen Basel b 6/3 (11:26), 11. FC Dardania 6/3 (18:27), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 23:21 Uhr.