4. Liga, Gruppe 3 Pflichtsieg für Laufen gegen Therwil – Dominik Kofmehl entscheidet Spiel Laufen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Therwil: Der Tabellenzweite siegt zuhause 2:1 gegen den Tabellenelften.

Laufen geriet zunächst in Rückstand, als Benjamin Meier in der 17. Minute Therwil 1:0 in Front brachte. Durch zwei Tore innerhalb von 14 Minuten schaffte Laufen aber die Wende. Zuerst erzielte Eric Anklin (35.) den Ausgleich. Dominik Kofmehl schoss kurz darauf das Siegtor zum 2:1 für Laufen.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Laufen zu den Besten: Die total 15 Gegentore in zwölf Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.2 Toren pro Match (Rang 2).

Die Tabellensituation bleibt für Laufen unverändert. 28 Punkte bedeuten Rang 2. Für Laufen ist es bereits der siebte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat fünfmal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Vier Spiele von Laufen gingen unentschieden aus.

Für Laufen geht es auswärts gegen FC Oberwil (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 2. April statt (19.30 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Für Therwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 11. Therwil hat bisher dreimal gewonnen und zehnmal verloren.

Therwil spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Reinach (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (19.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: FC Laufen a - FC Therwil 2:1 (1:1) - Im Nau, Laufen – Tore: 17. Benjamin Meier 0:1. 35. Eric Anklin 1:1. 49. Dominik Kofmehl 2:1. – Laufen: Yannic Heinlin, Benjamin Niederberger, Fabien Alain Freiberger, Simon Steiner, Gilles Eichenberger, Eric Anklin, Björn Züger, David Guntern, Andrin Steiner, Dario Plattner, Dominik Kofmehl. – Therwil: Sven Scheiber, Gino Vielmi, Yannick Hauser, Dimitri Woerner, Luca Leone, Jannis Reimer, Alessandro Pecoraro, Benjamin Meier, Renato Zingg, Tobias Pulm, Ivan Darms. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

