Frauen 3. Liga Pflichtsieg für Möhlin-Riburg/ACLI gegen Concordia BS Sieg für den Tabellenzweiten: Möhlin-Riburg/ACLI lässt am Samstag zuhause beim 3:1 gegen Concordia BS (Rang 9) nichts anbrennen.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Albana Rushiti für Concordia BS. In der 13. Minute traf sie zum 1:0. Durch Penalty kam es in der 23. Minute zum Ausgleich für Möhlin-Riburg/ACLI. Daniela Markovic verwandelte erfolgreich. In der 53. Minute war es erneut Daniela Markovic, die Möhlin-Riburg/ACLI mit Function sein_ihrem Tor 2:1 in Führung brachte. Das letzte Tor der Partie fiel in der 88. Minute, als Alexandra Schlienger für Möhlin-Riburg/ACLI auf 3:1 erhöhte.

Bei Concordia BS sah Denis Iseni (45.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Sanja Kovacevic (34.), Denis Iseni (44.) und Albana Rushiti (64.). Eine Verwarnung gab es für Möhlin-Riburg/ACLI, nämlich für Daniela Markovic (34.).

In der Defensive hat Möhlin-Riburg/ACLI in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1.1 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 17 erzielten Toren Rang 4.

Die Abwehr von Concordia BS kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 23 Gegentore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.3 Toren pro Match (Rang 9).

Möhlin-Riburg/ACLI bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 2. Möhlin-Riburg/ACLI hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Möhlin-Riburg/ACLI auf fremdem Terrain gegen das erstplatzierte Team FC Bubendorf zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 24. Oktober statt (14.00 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Für Concordia BS hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 9. Concordia BS hat bisher zweimal gewonnen und fünfmal verloren.

Concordia BS trifft im nächsten Spiel zuhause auf SV Muttenz (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 24. Oktober statt (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: Team Fricktal - FC Concordia Basel 3:1 (1:1) - Ebnet, Frick – Tore: 13. Albana Rushiti 0:1. 23. Daniela Markovic (Penalty) 1:1.53. Daniela Markovic 2:1. 88. Alexandra Schlienger 3:1. – Möhlin-Riburg/ACLI: Seraina Wolf, Sarah Mettauer, Mia Schaub, Erin Keser, Selina Grenacher, Ariane Schmid, Daniela Markovic, Alessia Magliocca, Sina Garcia Sanchez, Karin Ciapponi, Nina Wüthrich. – Concordia BS: Chiara Protopapa, Anna Frederike Eichner, Esra Polat, Miriam Winter, Desirée Bohren, Laila Redjepov, Sanja Kovacevic, Zoe Colin, Albana Rushiti, Carolyn Steiner, Fesnike Rushiti. – Verwarnungen: 34. Daniela Markovic, 34. Sanja Kovacevic, 44. Denis Iseni, 64. Albana Rushiti – Ausschluss: 45. Denis Iseni.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: Team Fricktal - FC Concordia Basel 3:1, FC Rheinfelden - FC Arlesheim 3:3, FC Breitenbach - FC Telegraph BS 1:0

Tabelle: 1. FC Bubendorf 6 Spiele/18 Punkte (32:9). 2. Team Fricktal 7/16 (17:8), 3. FC Rheinfelden 7/11 (19:16), 4. FC Reinach 6/10 (18:8), 5. FC Breitenbach 7/10 (10:8), 6. FC Telegraph BS 7/10 (11:14), 7. FC Arlesheim 7/8 (11:15), 8. SV Muttenz 6/6 (4:8), 9. FC Concordia Basel 7/6 (12:23), 10. FC Lausen 72 6/0 (4:29).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 12:47 Uhr.