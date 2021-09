Frauen 3. Liga Pflichtsieg für Rheinfelden gegen Lausen – Zoë Menzinger trifft spät zum Sieg Sieg für den Tabellenvierten: Rheinfelden lässt am Dienstag zuhause beim 3:2 gegen Lausen (Rang 10) nichts anbrennen.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Rheinfelden das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 85. Minute war Zoë Menzinger.

Den ersten Treffer der Partie hatte Karina Hill in der 16. Minute für Rheinfelden geschossen. In der 29. Minute traf Nina Beutling für Lausen zum 1:1-Ausgleich. Sophia Burgstaller traf in der 36. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Rheinfelden. Zum Ausgleich für Lausen traf Nina Beutling in der 49. Minute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Rheinfelden liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 4. Das Team hat sieben Punkte. Rheinfelden hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Rheinfelden spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Concordia Basel (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (12. September) (15.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Unverändert liegt Lausen auf Rang 10. Das Team hat null Punkte. Lausen muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Einmal verlor Lausen zuhause und zweimal auswärts.

Lausen trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Breitenbach (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (12. September) (15.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: FC Rheinfelden - FC Lausen 72 3:2 (2:1) - Im Schiffacker, Rheinfelden – Tore: 16. Karina Hill 1:0. 29. Nina Beutling 1:1. 36. Sophia Burgstaller 2:1. 49. Nina Beutling 2:2. 85. Zoë Menzinger 3:2. – Rheinfelden: Claudia Füglistaller, Karin Mohler Wyss, Martina Mahrer, Laura Vrijbloed, Antonia Zünd, Nadja Häfeli, Agnes Barbara Skorka, Sara Meier, Zoë Menzinger, Sarina Pellitteri, Karina Hill. – Lausen: Luzia Reinau, Michela Hug, Olivia Plattner, Selina Schneeberger, Aline de Courten, Leandra Zeltner, Patricia Thommen, Nina Beutling, Cynthia Weber, Alexandra Künzler, Ariana Manso. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. FC Telegraph BS 3 Spiele/9 Punkte (9:2). 2. FC Bubendorf 3/9 (18:4), 3. Team Fricktal 3/7 (9:4), 4. FC Rheinfelden 3/7 (8:5), 5. SV Muttenz 3/3 (1:3), 6. FC Arlesheim 3/3 (5:9), 7. FC Concordia Basel 3/3 (8:12), 8. FC Reinach 3/1 (3:7), 9. FC Breitenbach 3/1 (2:5), 10. FC Lausen 72 3/0 (3:15).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.09.2021 23:09 Uhr.